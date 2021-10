Durante la puntata di venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip, la concorrente Jo Squillo ha annunciato che avrebbe fatto lo sciopero della fame per una causa molto importante per lei: il caso Chico Forti. Le vip Sophie Codegoni e Raffaella Fico hanno apprezzato il gesto della loro coinquilina tanto da volersi unire allo sciopero.

Il digiuno delle due ragazze però non sarebbe andato a buon fine: secondo quanto riportato da diverse testate infatti avrebbero mangiato di nascosto, quando non erano viste da Jo Squillo.

Intanto Codegoni e Fico sono al televoto insieme a Soleil Sorge e Miriana Trevisan, entrambe quindi rischiano l'eliminazione.

Nella puntata prevista questa sera 18 ottobre, Alfonso Signorini potrebbe parlare di quanto accaduto.

La causa che sta a cuore a Jo Squillo

La protesta che già nei giorni scorsi ha più volte annunciato la concorrente del Reality Show, Jo Squillo, si tratta del caso Chico Forti: un ex produttore televisivo e velista italiano, che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. Forti dal 2000 è in carcere ed è stato condannato all'ergastolo, nonostante si sia dichiarato innocente fin da subito. Ron DeSantis, governatore della Florida, ha firmato il trasferimento dell'uomo in Italia, secondo la Convenzione di Strasburgo, ma di fatto non è mai cambiato nulla.

Durante le nomination, Jo Squillo ha sottolineato quanto per lei sia importante questa causa e ha voluto precisare che è talmente importante per lei il ritorno in Italia di Chico, al punto da essere disposta a fare lo sciopero della fame.

Per questo subito dopo ha iniziato il digiuno per protestare e per riaccendere le luci sul caso.

Raffaella Fico e Sophie Codegoni si uniscono alla protesta, ma i social si insospettiscono

Le concorrenti Raffaella e Sophie fin da subito hanno appoggiato la causa, per questo Jo Squillo ha chiesto loro di unirsi e di digiunare insieme a lei.

Nonostante le perplessità iniziali, si sono unite a Jo che ha iniziato a gridare durante la grigliata in giardino: "Fratelli, voi mangiate carne, noi invece ci nutriamo di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta”.

Alcuni telespettatori e utenti del web non hanno gradito la scelta delle due concorrenti, tanto da mettere in dubbio la loro buona fede.

Un utente su Twitter ha addirittura accusato Sophie e Raffaella di utilizzare la causa di Jo per perdere qualche kg.

Jo Squillo: "Fate il digiuno per Chico Forti?"

Raffaella: "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg"

Sophie: "Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre"



MA CHE MESSAGGIO PASSA? QUI L'ATTIVISMO NON C'ENTRA NULLA #gfvip — Vittoria (@Trash28797634) October 17, 2021

Il digiuno per la nobile causa, però, non sarebbe durato molto per le due ragazze, le quali dopo qualche ora avrebbero iniziato a mangiare di nascosto.

Le due vip ora non saprebbero come comunicarlo a Jo Squillo. Pare infatti che la mancanza di cibo abbia fatto capolino alle due ragazze, che non sarebbero riuscite a resistere alla tentazione.

Televoto aperto: Sophie e Raffaella al televoto insieme a Soleil e Miriana

Questa sera, lunedì 18 ottobre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip e a rischio eliminazione ci sono proprio le due ragazze, essendo in nomination insieme a Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Raffaella e Sophie potrebbero non essere "perdonate" dal pubblico per quanto accaduto e una delle due potrebbe "pagare" per entrambe con l'eliminazione.