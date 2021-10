Grande apprensione per le vie di Acacias 38 con gli abitanti preoccupati per le sorti di Felipe e per quello che è successo a Ildefonso. Nelle prossime puntate di Una vita, in onda fino al 29 ottobre, Camino si struggerà per via dei sensi di colpa mentre in paese non si farà altro che parlare del dramma che ha colpito Ildefonso. I medici annunceranno che Felipe ha le ore contate e che se non aprirà gli occhi entro le 24 ore, allora si ritroverà seriamente compromesso. Proprio quando la situazione sembrerà propendere per il peggio. Alvarez Hermoso si risveglierà ma con un bel problema da affrontare.

Per Antonito la strada per il mondo della politica sarà sempre più spianata. L'uomo terrà un discorso di successo che lo porterà a ricevere un'ulteriore proposta dal partito conservatore e che finirà per agitarlo moltissimo. Sarà così che Lolita spronerà il marito a recarsi da uno pseudo guaritore.

Anticipazioni Una Vita, Felipe rischia di rimanere in stato vegetativo

Genoveva porterà avanti la sua messa in scena fingendo di ricambiare i sentimenti di Velasco, in realtà la dark lady di Acacias continuerà a nutrire dei sentimenti per Felipe e lo andrà a trovare regolarmente al suo capezzale. Per l'avvocato Alvarez Hermoso la situazione non sembrerà propendere per il meglio, infatti il dottore Echevarria annuncerà che se il paziente non riaprirà gli occhi entro le successive 24 ore, andrà incontro al rischio di morire o di restare permanentemente in stato vegetativo.

La notizia riguardo le condizioni incerte di Felipe prenderà a circolare per le strade di Acacias 38 e sia i vicini che i domestici si riuniranno all'interno dell'abitazione di Genoveva Salmeron per pregare. Problemi di salute per Bellita la quale continuerà ad essere in pensiero per un disturbo alla gola. L'artista dovrà fare i conti con un'allettante proposta che riceverà da un rinomato teatro di Madrid, ma si ritroverà a prendere tempo proprio a causa di questo preoccupante problema.

Nelle prossime puntate di Una Vita Felipe si risveglia ma senza la memoria

Il discorso politico che Antonito Palacios si ritroverà a fare in pubblico colpirà in pieno e l'uomo riscuoterà l'ammirazione di suo padre. Velasco metterà all'angolo la domestica Laura costringendola a porre fine alla vita di Felipe, che ormai da tempo si trova in coma.

La domestica, rimasta sola all'interno del capezzale dell'avvocato Alvarez Hermoso, si appresterà a fare ciò che le è stato ordinato, ma verrà interrotta da Genoveva. Successivamente, Felipe riaprirà gli occhi. Al risveglio, però, Alvarez Hermoso non ricorderà più niente di ciò che gli è accaduto negli ultimi dieci anni, quindi non riconoscerà la donna che ha sposato dopo la morte di Celia.

Spoiler Una Vita, Camino devastata dai sensi di colpa

Spazio alla tragica dipartita di Ildefonso nelle prossime puntate di Una Vita. In paese non si farà altro che parlare del ritrovamento del corpo dell'uomo e in tanti saranno più che convinti che si tratti di suicidio. Camino, rimasta ormai vedova, sarà devastata dai sensi di colpa.

Grazie al suo discorso, Antonito riceverà un'altra proposta dal partito conservatore che vorrebbe che parlasse anche alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Questa vicenda finirà per agitare moltissimo il giovane Palacios e, Lolita, vedendolo in quello stato, gli proporrà di recarsi da una specie di guaritore di Cabrahigo, chiamato Aquilino il Muto.