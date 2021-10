Lunedì 18 ottobre ci sarà una variazione nel palinsesto di Rai 1. Il cambio di programmazione riguarderà, ancora una volta, Il Paradiso delle Signore 6 che anticiperà l'orario di messa in onda. Dunque, non sembrano placarsi i cambi di programmazione della popolare soap di Rai 1 che, stando a quanto riportato nella guida TV di RaiPlay, sostituirà Oggi è un altro giorno.

Il 18 ottobre Il Paradiso delle signore 6 in onda al posto di Serena Bortone

Il 18 ottobre 2021 Il Paradiso delle signore 6 andrà in scena in anticipo, prendendo il posto di Oggi è un altro giorno.

Ancora una volta, com'è già accaduto lunedì 4 ottobre, la trasmissione di Serena Bortone non andrà in onda e lascerà spazio allo soap. I telespettatori fan del grande magazzino milanese dovranno perciò sintonizzarsi su Rai 1 alle ore 14:00, alla fine del Tg1 delle 13.30. La motivazione dell'ennesima variazione è dovuta ancora una volta ad eventi politici di portata nazionale. Infatti, in occasione dei ballottaggi, a partire dalle 14:50 circa Francesco Giorgino condurrà uno speciale sulle Elezioni amministrative 2021, proprio come accaduto il 4 ottobre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata del 18 ottobre: Tina si cura per partecipare al musical

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda lunedì 18 ottobre 2021 si vedrà Tina Amato (Neva Leoni) iniziare la terapia prescrittale dal medico per curare il problema alle corde vocali.

Le anticipazioni diffuse online rivelano che la giovane cantante si impegnerà al massimo per potersi rimettere al più presto, in modo da essere in forma ed esibirsi senza alcun problema il giorno in cui dovrà iniziare a girare il musical scritto da Vittorio (Alessandro Tersigni). Intanto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) inizierà a lavorare al prestigioso Circolo milanese e, contrariamente alle previsioni di Adelaide (Vanessa Gravina), sembra che la nuova occupazione del barista procederà senza problemi.

Flora si veste da Venere per studiare la clientela: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 18 ottobre

Le anticipazioni della puntata in onda il 18 ottobre alle 14:00 rivelano che al grande magazzino un importante annuncio di Paola (Elisa Cheli) darà non pochi pensieri alle sue giovani colleghe, mentre Flora (Lucrezia Massari) deciderà di indossare la divisa delle Veneri per studiare più da vicino la clientela.

Intanto Gloria Moreau (Lara Komar) sarà sul punto di chiedere le dimissioni, quando Irene (Francesca Del Fa) inviterà Stefania (Grace Ambrose) a rimanere a vivere da lei. Intanto, la compagna di Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo), vorrà che la figlia Gemma (Gaia Bavaro) faccia le sue scuse alla sorellastra per il comportamento avuto nei suoi confronti.