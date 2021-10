Dopo le accuse di razzismo nei confronti di Soleil Sorge, per le quali si è battuta in particolar modo Lucrezia Selassié, quest'ultima appare diversa nei confronti del suo amato. Dopo alcune discussioni, torna il sereno tra la coppia e in un momento di gioco il ragazzo si lascia scappare una parola infelice. Nonostante Manuel Bortuzzo pronunci la "n-word", una parola discriminatoria contro le persone di colore, la gieffina non ha la stessa reazione avuta nei confronti di Soleil, ma scoppia in una risata. Il web la accusa di incoerenza. Stasera è attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip e probabilmente si parlerà di quanto accaduto.

Tra Lulù e Manuel torna il sereno

La storia di Manuel e Lulù, seppur complicata, continua e appassiona i telespettatori. Il sentimento sta man mano crescendo all'interno del Reality Show e, nonostante l'estrema gelosia di lei, Manuel si sta sempre di più legando alla sorella Selassié. Bortuzzo, che vorrebbe avere più spazi suoi, stava per lasciare la ragazza, poi qualcosa è cambiato. Ieri, dopo essersi chiariti, sembra tornato il sereno tra i due, tanto da lasciarsi andare a scherzi ed effusioni. Durante questi momenti di coppia, Manuel pronuncia una parola razzista, ma la reazione della ragazza è inaspettata.

Manuel pronuncia la n-word e Lulù ride, il web accusa la ragazza di incoerenza

L'ex nuotatore, mentre scherza con Lucrezia, rivolge a Clarissa, la sorella di Lulù, una frase molto forte: "Questa dovrebbe stare in mezzo ai ...".

Nonostante sia chiaro il riferimento razzista delle parole di Manuel, Lulù, che tanto si è battuta contro Soleil Sorge nelle scorse puntate, questa volta non ha reazione. La ragazza non si scaglia contro il fidanzato, ma scoppia in una risata. I social hanno una reazione immediata e non accettano l'incoerenza di Lulù. Su Twitter un utente afferma: "Ma siamo seri?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una settimana fa dava della razzista a Soleil", tra i commenti dello stesso post alcuni rincarano la dose: "Questo dimostra che se l'è presa con Sole perché le sta antipatica e non perché le sta a cuore il tema del razzismo". Con questo commento si andrebbe ad avvalorare la tesi delle due opinioniste che, durante la puntata della scorsa settimana, hanno accusato i vipponi, in particolare Lucrezia, di esagerare con Soleil e di enfatizzare la situazione che si era creata, proprio perché le frasi infelici erano state pronunciate dalla concorrente bionda.

manuel che dice la nword e lulù che ride…

ma siamo seri? questa una settimana fa stava per menare soleil per la “frase razzista” #gfvip pic.twitter.com/u6e5xLCKcR — culturale (@pazzeska6) October 7, 2021

Stasera nuova puntata del Grande Fratello Vip

Stasera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Non sappiamo ancora se in puntata si parlerà di quanto accaduto e se ci saranno dei provvedimenti seri nei confronti dell'ex nuotatore. Sicuramente, l'atteggiamento di Lulù non è passato inosservato e i telespettatori si aspettano che venga fatta notare l'incoerenza della gieffina.