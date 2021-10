La Juventus, nel prossimo mercato di gennaio, cercherà di cogliere alcune opportunità. In particolare ci si guarderà intorno per provare a prendere un centrocampista. Anche perché alcuni giocatori della Juventus non stanno rendendo al meglio e in particolare Aaron Ramsey e Weston McKennie potrebbero partite. Il gallese sembra essere in uscita visto che è troppo spesso fermo ai box. Inoltre, di recente, alcune dichiarazioni di Ramsey hanno fatto storcere il naso aj tifosi della Juventus. Dunque, l'avventura in bianconero del gallese sembra essere ai titoli di coda.

Proprio per questo motivo, Federico Cherubini ha già mosso i primi passi e avrebbe contatto l'agente di Donny Van de Beek. L'olandese potrebbe arrivare a Torino solo in caso di partenza di Aaron Ramsey.

Ramsey in uscita

Aaron Ramsey è arrivato alla Juventus nell'estate del 2019 ma la sua avventura in bianconero è stata fatta di alti e bassi. Il giocatore gallese sotto le gestioni di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo non ha giocato molto poiché spesso si è fatto male. Anche con il ritorno di Massimiliano Allegri il canovaccio non è cambiato e Ramsey è quasi sempre infortunato. Quello che però fa storcere il naso ai tifosi della Juventus è il fatto che il numero 8 juventino era assente nel derby, ma dopo pochi giorni era in nazionale e stava bene.

Inoltre, Ramsey ha avuto anche parole non troppo carine nei confronti della Juventus: "In Nazionale c'è gente che da anni è abituata a gestirmi e che sa come tirare fuori il meglio di me". Ramsey aveva rilasciato dichiarazioni simili anche alla vigilia di Euro 2020. Il gallese nonostante queste parole, in estate ha deciso di rimanere a Torino anche perché guadagna 7 milioni annui.

Adesso, però, Ramsey si sarebbe deciso definitivamente a cambiare aria e potrebbe ritornare in Premier League. In particolare su di lui ci sarebbe l'interesse del Newcastle. In caso di addio di Ramsey, la Juventus risparmierebbe i soldi del suo ingaggio e avrebbe margini di manovra per provare a tentare un nuovo colpo a centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Van de Beek.

Anche McKennie potrebbe partire

Nel mercato di gennaio, però, la Juventus potrebbe valutare anche altre cessioni oltre a quella di Ramsey. Infatti, davanti ad una buona offerta anche uno tra Weston McKennie e Dejan Kulusevski potrebbero partite. In particolare su di loro potrebbe esserci l'interesse del Tottenham. Gli Spurs sarebbero pronti a versare alla Juventus circa 60 milioni di euro per avere lo svedese e l'americano. Adesso non resta che attendere di capire se queste trattative di concretizzeranno oppure.