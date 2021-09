Torna l'appuntamento con le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap è nata in Germania da un'idea di Bea Schmidt e da allora è entrata nel cuore degli spettatori grazie agli intrighi sentimentali e ai numerosi personaggi. Attualmente va in onda sul canale Das Erste, mentre in Italia viene trasmessa da Rete 4.

Nelle prossime puntate, in onda a breve, Rosalie e Michael avranno una brutta discussione a causa di Christoph, mentre Maja cercherà un modo per far prendere l'antibiotico a Florian. Gerri continuerà a sperare di essere ricambiato da Shirin, ma Max non sarà affatto contento del suo intento.

Cornelia, infine, riceverà una notizia che la sconvolgerà.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Christoph e Rosalie andranno a Parigi

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Rosalie acconsentirà a partire con Christoph per recarsi a Parigi. Non potendo rivelare tutta la verità a Michael, però, lo tranquillizzerà dicendogli che andrà a trovare una sua amica. Ovviamente le cose andranno diversamente e Christoph metterà in atto un tentativo di seduzione. Nonostante gli accorgimenti della donna, la bugia avrà vita breve e Michael, presto, deciderà di voler approfondire la questione.

Le anticipazioni rivelano che Maja non riuscirà ad accettare la decisione di Florian. Proverà a convincere Michael ad aiutarla, ma alla fine si rivolgerà a Constanze.

Quest'ultima riuscirà a rubare l'antibiotico per curare la malattia del ragazzo e lo somministrerà a Florian.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Rosalie si trasferirà da Alfons e Hildegard

Le anticipazioni si concentrano anche sulla gara di bocce a cui parteciperanno Alfons e Hildegard. L'uomo sarà intenzionato a vincere, ma anche André avrà lo stesso obiettivo Stringerà un patto con Gerri affinché faccia del suo meglio per accedere al premio finale.

I due, però, subiranno un'amara sconfitta. André, deluso dall'accaduto, non si sentirà più in dovere di aiutare Gerri a conquistare il cuore di Shirin.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael e Rosalie avranno una brutta discussione. La donna, così, deciderà di lasciare momentaneamente la sua abitazione per trasferirsi da Alfons e Hildegard.

Quest'ultima cercherà di tranquillizzarla e la spronerà ad affrontare nuovamente l'argomento con Michael.

Cornelia rimarrà shoccata

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Max sarà molto preoccupato per il futuro sentimentale di Gerri. Secondo lui, il ragazzo non ha alcuna speranza di conquistare Shirin. Anche Vanessa la pensa in questo modo e gli racconterà una vicenda che dovrebbe dissuaderlo ad andare avanti. La storia, però, avrà un effetto totalmente opposto a quello desiderato.

Intanto, Robert, Werner e Cornelia andranno a trovare in clinica la madre di quest'ultima. La donna apparirà molto provata dalla demenza senile di cui soffre ma, durante la loro visita, Cornelia farà una scoperta sconcertante che rivoluzionerà tutto il suo mondo.