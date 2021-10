Silvia e Giancarlo stanno sfidando la sorte, ma non riescono a stare lontani l'una dall'altro. Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che andrà in onda giovedì 21 ottobre 2021 raccontano che una disattenzione di Silvia le costerà molto caro. A repentaglio non c'è solo il suo matrimonio, ma anche il rapporto con l'adorata figlia Rossella. Michele, ignaro di ciò che sta per accadere, lascerà temporaneamente l'abitazione per motivi di lavoro. Nel frattempo, Susanna comincerà lentamente a riprendersi, ma i medici non vogliono sbilanciarsi sulle conseguenze del trauma subito.

Niko, invece, avrà modo di dichiarare i suoi reali sentimenti.

Silvia e Giancarlo stanno per essere scoperti: anticipazioni Un Posto al sole

Che ne sarà del matrimonio di Michele e Silvia? I telespettatori affezionati alla longeva soap opera in onda su Rai 3 ormai da 25 anni non si sarebbero mai immaginati che questa consolidata coppia potesse finire al capolinea. Tutto è iniziato con quella maledetta aggressione nella notte in cui dei malviventi hanno sorpreso Saviani e la moglie con l'auto in panne. Silvia non si è sentita protetta e ha fatto di tutto per risalire all'identità dei due uomini, anche a costo di andare contro il marito e la sua stessa coscienza. La crisi tra i due, con molto impegno e pazienza, sembrava essersi risolta.

Peccato che nella vita di Silvia sia entrato come un fulmine a ciel sereno Giancarlo, capace di coinvolgerla con le sue stesse passioni e interessi e farle respirare un'aria di novità. Silvia ha cercato di resistere ma la perseveranza del suo corteggiatore ha avuto la meglio. Quella che sembrava essere un'innocente amicizia si è trasformata in una relazione extraconiugale in piena regola.

Relazione che sta per essere scoperta da una persona inaspettata.

Un Posto al sole anticipazioni: Mattia punta Rossella

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole dell'episodio che andrà in onda su Rai 3 giovedì 21 ottobre rivelano che Silvia non riuscirà a resistere alla tentazione di incontrare ancora Giancarlo, il suo amante.

Approfitterà così dell'assenza di Michele (Alberto Rossi) e della figlia per andare a casa dell'uomo che le ha fatto perdere la testa. Attenzione al colpo di scena, perché Ross sarà sul punto di scoprire la relazione extraconiugale della madre. Intanto, Mattia inizia a pensare a Rossella, che ha attirato la sua attenzione. Susanna sarà ancora in condizioni critiche, mentre Niko si farà coraggio e troverà il modo di dichiarare ciò che prova. Si ricorda che tutte le puntate di Upas possono essere viste on demand oppure in replica - dopo la messa in onda - sul portale gratuito RaiPlay.