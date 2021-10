Continuano ad appassionare il pubblico le puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 in prima visione assoluta alle 20:45 circa dal lunedì al venerdì. A proposito di orario, è da poco trapelata un'indiscrezione che, se venisse confermata, cambierebbe completamente la programmazione della soap opera. L'orario della messa in onda potrebbe in futuro tornare alle 18:30, come succedeva nel lontano 1997. Un'eventualità che, stando ai commenti social postati dai fan di Upas, non sarebbe particolarmente gradita da molti telespettatori.

Tornando alle anticipazioni, i vari personaggi continueranno a sperare che Susanna migliori le proprie condizioni, anche se qualcuno tramerà nell'ombra.

Continueranno le tensioni tra Alberto e Clara ma Patrizio sarà deciso a difendere con tutte le sue forze il rapporto che lo lega alla madre del piccolo Federico. Una piacevole novità farà felice Guido e, molto probabilmente, anche Vittorio.

Un Posto al sole, anticipazioni episodio 20 ottobre 2021

A Upas in queste settimane sono tantissime le storyline. Centrale è la situazione di Susanna, che da poco è stata svegliata dai medici. Le sue condizioni sono ancora molto critiche, ma la giovane può contare sull'affetto della sua famiglia e di Niko.

Alberto e Clara non smettono di punzecchiarsi, in particolar modo per la scelta della madrina che terrà Federico nel giorno del Battesimo.

Intanto, Roberto Ferri continua a godersi il ruolo piacevole di papà con Cristina.

Non è facile tenere a bada una ragazzina che sta crescendo e che, per la prima volta, si confronta con l'emozione della prima cotta. A quanto pare, il piccolo Jimmy ha fatto breccia nel suo cuore.

Silvia tormentata dal pensiero di Giancarlo, anticipazioni Un Posto al sole

Nessuno poteva immaginare che una coppia solida come quella formata da Silvia e Michele potesse entrare in crisi.

Eppure, le aspettative sono state deluse. Le anticipazioni di Un Posto al sole relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 20 ottobre raccontano che Silvia (Luisa Amatucci) sarà ancora travolta dai dubbi: da una parte c'è la passione travolgente per Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) mentre dall'altra la sua famiglia, con Michele disposto a darle una possibilità.

Nell'episodio di mercoledì di Upas, Guido (Germano Bellavia), non riuscirà a credere ai suoi occhi quando, per le vie di Napoli, incrocerà Speranza (Mariasole Di Maio). La giovane dirà di essere tornata per iscriversi al tanto agognato corso universitario di Veterinaria e non si esclude che possa decidere di rimanere in città per un periodo più lungo del previsto.