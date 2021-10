La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere arrivata già ai titoli di coda. Da giorni il ventiduenne aveva manifestato segnali di malessere nei confronti della principessa per alcuni suoi comportamenti nella casa del GF Vip. La goccia che ha fatto traboccare il vaso durante il party del sabato sera quando la ventitreenne è andata in tilt dopo aver visto Sophie Codegoni avvicinarsi al triestino. A questo punto la giovane di origini etiopi si è resa protagonista di una scenata di gelosia con l'ex tronista di Uomini e Donne nel mirino.

Quest'ultima ha cercato di tranquillizzarla immediatamente spiegando che non era interessata a Manuel e che in quel momento voleva solo coinvolgere maggiormente il coinquilino visto che l'aveva visto in disparte.

La presa di posizioni di Lulù non è piaciuta a Bortuzzo che l'ha rimproverata duramente. "Non sono venuto qui a cercare la fidanzata, non comprendo perché fai la gelosa". Successivamente la giovane gli ha chiesto di provare ad andare avanti ma Manuel è sembrato irremovibile: "Non mi interessa avere un tuo bacio, forse avrei dovuto conoscerti meglio prima di fare certe cose" - ha tuonato il ventiduenne.

Manuel fa un passo indietro con Lulù Selassié al GF Vip

Manuel Bortuzzo ha rotto gli indugi dopo i tentennamenti dei giorni scorsi ed ha deciso di fare un passo indietro con Lulù Selassié.

Il triestino non ha nascosto il suo disagio di fronte le pressanti attenzioni della principessa etiope. Il ventiduenne ha perso definitivamente la pazienza dopo che la giovane aveva rimproverato a Sophie Codegoni di essersi avvicinata troppo al nuotatore. Senza fare giri di parole Manuel ha spiegato alla coinquilina che certe scenate di gelosia sono eccessive e che lui le ha sempre lasciato la massima libertà con gli altri coinquilini da quando si sono avvicinati.

"Io non ti rompo se Gianmaria ti abbraccia e dovresti essere contenta se Sophie mi prende la mano per ballare" - ha spiegato Bortuzzo sottolineando che la partecipazione al GF Vip non era legata alla ricerca di una fidanzata. Parole che hanno gelato Lulù con Manuel che ha rincarato la dose. "Se pensi che mi perda in queste cose dopo quello che mi è accaduto vuol dire che non mi conosci per niente".

Bortuzzo alla ventiduenne: 'Non riesco ad essere finto'

Lulù Selassié non si è persa d'animo dopo la decisa presa di posizione di Manuel e nella tarda serata di domenica 10 ottobre gli ha chiesto un nuovo confronto. La ventiduenne ha invitato il triestino a rivedere la sua posizione ed a concederle una nuova possibilità. "Cerchiamo di andare avanti, questa situazione mi rende molto triste" - ha riferito la principessa etiope precisando che vorrebbe avere l'opportunità di dare un bacio al 22enne quando lo desidera. "Non fossilizziamoci sui problemi, voglio farti vedere la persona che sono".

Richiesta che è stata rispedita al mittente dal triestino: "Non voglio i tuoi baci" - ha perentoriamente affermato Bortuzzo precisando che in questo momento non riesce a dare ai momenti intimi con la 23enne il valore che vorrebbe. "Sarei finto e non riesco ad esserlo" - ha chiosato Manuel che ha ribadito di non aver gradito la scenata di gelosia di Lulù con Sophie: