Amici 21 torna in onda questa domenica 14 novembre con la nona puntata pomeridiana su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, la registrazione è avvenuta questo mercoledì pomeriggio e, come sempre, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese. Occhi puntati in primis sulle sorti del giovane Luca D'Alessio (in arte Lda), messo nuovamente in sfida dalla prof Anna Pettinelli e quindi ancora una volta a rischio eliminazione dal cast della scuola di Maria De Filippi.

Anticipazioni nona puntata Amici 21 di domenica 14 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nona puntata di Amici 21 in onda domenica 14 novembre a partire dalle 14 in punto su Canale 5, rivelano che c'è stato spazio per la nuova sfida che ha dovuto affrontare il giovane Lda.

Ancora una volta, dopo aver vinto la sfida della scorsa settimana, Luca è stato messo in discussione dalla prof Anna Pettinelli, che ha scelto di mandarlo a rischio eliminazione con un altro allievo che ha notato in fase di casting.

Si chiama Niccolò e durante il daytime ha ammesso che lo ritiene molto valido e soprattutto bravo ed originale nella composizione dei testi.

Luca D'Alessio finisce in sfida, ospite Aka7even: anticipazioni Amici 21

Luca e Niccolò, quindi, si sono sfidati nel corso della registrazione di Amici 21 in onda questa domenica pomeriggio.

Gli spoiler rivelano che ad avere la meglio è stato il figlio di Gigi D'Alessio, che prosegue così il suo percorso all'interno della Scuola di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa nona puntata, in studio è tornato uno dei protagonisti della passata edizione del talent show Mediaset. Trattasi di Aka7even, che da poco ha pubblicato il suo nuovo inedito che sta scalando le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Nel corso della puntata, però, c'è stata anche un'eliminazione definitiva: trattasi di Ale che ha dovuto abbandonare la scuola.

Per la nuova gara tra cantanti, invece, il giudice di questa settimana è stato il rapper e cantautore J-Ax, che nelle precedenti edizioni del talent show di Canale 5, è stato anche uno dei coach degli allievi.

Maria De Filippi sempre leader degli ascolti domenicali con Amici 21 su Canale 5

Insomma un nono appuntamento che si preannuncia imperdibile per i tantissimi spettatori del talent show di Maria De Filippi che, anche la scorsa settimana si è confermato leader indiscusso della sua fascia oraria.

La trasmissione di Canale 5, infatti, ha ottenuto un ascolto netto di oltre 2,9 milioni di telespettatori, ottenendo uno share che ha superato la soglia del 19% con picchi di oltre il 25% durante la messa in onda.

Grande successo per il talent show anche sui social: durante la messa in onda della puntata, Amici si è confermato uno degli argomenti più discussi dal mondo web.