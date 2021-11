Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 19 novembre, Steffy riuscirà a sconfiggere uno dei periodi più brutti della sua vita e riuscirà a disintossicarsi. Sarà così che la giovane Forrester terminerà la propria permanenza in clinica e tornerà a casa da sua figlia Kelly.

Nel frattempo Liam Spencer sarà felice per per la guarigione di Steffy, ma allo stesso tempo sarà assai turbato per la relazione che la donna intrattiene con il dottor John Finnegan, tanto da essere spinto ad avere un confronto con lui, nel quale gli confiderà tutti i suoi dubbi.

Spoiler Beautiful: Liam preoccupato per Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam Spencer sarà ancora molto preoccupato per il rapporto tra Steffy e il dottor John Finnegan, così confiderà i suoi pensieri a suo padre Bill.

Nel frattempo Zoe deciderà di confessare a Zende il motivo del suo coinvolgimento nel rapimento di Beth: l'uomo sarà assai comprensivo e ringrazierà la ragazza per essersi confidata con lui. Hope, invece, annuncerà a Thomas di aver scelto Zende come stilista, per rilanciare la sua linea "Hope for the Future", pertanto rifiuterà il suo aiuto. John Finnegan, intanto, avrà un'idea molto particolare e la proporrà a Steffy.

Steffy guarisce dalla sua dipendenza

Finnegan cercherà di convincere Steffy a raccontare su internet la sua esperienza negativa con la dipendenza da farmaci, così da poter aiutare anche altre persone con lo stesso problema.

La giovane Forrester, infatti, sarà ormai guarita e potrà, finalmente, tornare a casa. Steffy, inoltre, sarà molto grata a John per averla fatta guarire e averle permesso di tornare a casa da sua figlia Kelly. In seguito la stilista incontrerà il suo ex Liam, ma tra i due non ci sarà più la sintonia di una volta.

Successivamente Carter inviterà Zoe nel suo appartamento e le proporrà di andare a vivere insieme.

Hope, invece, sarà alquanto sconvolta per la dura reazione di Liam: l'uomo, non reagirà molto bene, dopo aver scoperto che Steffy ha una relazione con il dottor John Finnegan. Sarà così che la giovane Logan parlerà della complicata situazione a Thomas.

Liam si confronta con il dottor Finnegan

Liam si recherà a casa di Steffy e una volta rimasto da solo con il dottor Finnegan si sfogherà riguardo i suoi sospetti e dirà all'uomo tutto ciò che pensa su di lui.

Durante il confronto tra i due, all'improvviso arriverà la giovane Forrester: la donna noterà subito una forte tensione e chiederà delle spiegazioni a Liam. Infine, Carter porterà Zoe nel suo nuovo appartamento, ma la giovane sarà ancora molto indecisa sul da farsi.