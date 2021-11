Anticipazioni puntate di Beautiful da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021 da non perdere. Brooke ha scoperto finalmente il piano architettato da Quinn e Shauna volto a distruggere il suo matrimonio con Ridge. Smascherata la perfida Fuller, Brooke ora si può concedere dolci momenti d'amore con il suo Forrester. Ma sarà davvero il lieto fine? Attenzione a Quinn, che vedrà in bilico il rapporto con Eric proprio a causa di Brooke, non disposta a lasciare correre così facilmente la spinosa questione. Intanto, si fa strada in Hope il sospetto che Liam possa essere ancora innamorato di Steffy.

Per lei, sarà come sprofondare in un abisso senza fine.

Anticipazioni Beautiful, settimana 15-20 novembre 2021

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana, Zoe si confiderà con Carter riguardo il rapimento di Beth. La giovane spiegherà di essersi trovata imbrigliata in una situazione più grande di lei e che, nonostante si senta ancora in colpa, non è stata la principale responsabile di quello che è successo. Carter la ringrazierà per essersi lasciata andare con lui.

Thomas avrà una brutta sorpresa, visto che Hope gli dirà di aver preferito Zende a lui per il rilancio della Hope for the Future. Il giovane Forrester comincerà a maturare di nuovo l'ossessione nei suoi confronti.

Nel frattempo, Carter proporrà a Zoe di andare a vivere insieme ma la giovane riterrà opportuno prendere tempo per poter riflettere.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, una scenata inaspettata di Liam sconvolgerà Hope.

Hope ha paura di perdere Liam, Beautiful anticipazioni 15-20 novembre

Dopo un difficile percorso di riabilitazione, Steffy potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare Kelly.

La giovane Forrester ringrazierà Finn per averla aiutata e per esserle stato vicino senza giudicarla. Tra i due, cresce sempre di più la complicità.

Complicità che farà perdere il controllo a Liam: le anticipazioni di Beautiful raccontano che, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 20 novembre, Spencer dirà a Finn di lasciar perdere Steffy.

Hope verrà a sapere della scenata di Liam e si confiderà con Thomas, spaventata dall'idea di poter perdere di nuovo l'uomo che ama. Forrester junior, ovviamente, non perderà tempo per guadagnare terreno con lei, sperando che possa prendere la decisione di lasciare l'odiato Spencer.

Non contento di aver minacciato il giovane medico, Liam insisterà con Steffy affinché Finn rimanga fuori dalla sua vita. Una situazione che non lascerà indifferente Hope, ancora una volta alle prese con le attenzioni di Spencer per la sua ex moglie.