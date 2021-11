Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dall'8 al 13 novembre vedranno Quinn nei guai. Dopo Ridge anche Eric scoprirà che la donna, in combutta con Shauna, ha ingannato tutti solo per vendicarsi di Brooke. Il patriarca dei Forrester non riuscirà a perdonare la moglie e non vorrà più vederla. Dopo l'annullamento della cerimonia nuziale con Shauna, Ridge tornerà da Brooke e i due verranno a sapere da Carter di essere ancora sposati.

Eric scopre il piano ordito da Quinn ai danni di Ridge e Brooke

Gli sceneggiatori di Beautiful continuano a creare storyline appassionanti, come quella che ha visto Ridge sposare Shauna in una cappella di Las Vegas.

Peccato che, nelle prossime puntate di Beautiful, verrà alla luce la verità su quanto è realmente successo quella notte. In primis sarà Ridge, grazie a Katie, ha scoperto di essere stato ingannato e che Shauna e Quinn sono state le artefici di un piano che aveva come obiettivo separarlo definitivamente da Brooke. In seguito proprio la madre di Flo confessa allo stilista la verità. La cerimonia nuziale tanto voluta da Quinn viene quindi annullata e poco dopo anche Eric scoprirà quanto architettato da Quinn, ascoltando di nascosto una conversazione tra la moglie e l'amica.

Anticipazioni Beautiful: Eric non intende perdonare Quinn

Per Quinn saranno in arrivo tempi bui visto che Eric, dopo aver scoperto la verità, si renderà conto che la moglie non è mai cambiata.

Il patriarca dei Forrester non potrà perdonare l'odio della moglie verso Brooke e non vorrà più vederla. Quinn non si darà per vinta e cercherà di parlare con Eric in cerca del suo perdono, ma il padre di Ridge sembrerà irremovibile. Matrimonio finito? Per il momento sembra essere una crisi passeggera, ma bisognerà attendere le prossime puntate della soap per capire cosa succederà tra i due.

Beautiful, spoiler al 13/11: Quinn ha perso, Ridge e Brooke ancora sposati

Nel corso degli episodi in onda sino al 13 novembre, Quinn dovrà pure affrontare Brooke, la quale le rinfaccerà il fallimento del suo piano. In Beautiful farà il suo ritorno Zende, il quale comincerà a flirtare con Zoe. Liam e Finn, invece, andranno a trovare Steffy in clinica, dove la giovane starà proseguendo il suo percorso di riabilitazione.

Il rapporto tra i due ragazzi sarà conflittuale, visto che Spencer continuerà a rinfacciargli il fatto di non essersi accorto dei problemi di Steffy. Il medico, dal canto suo, sosterrà che Liam sia invadente. Per quanto riguarda invece Ridge e Brooke arriverà per loro una bella notizia. Carter infatti riuscirà a far annullare le nozze di Las Vegas, compreso il divorzio da Brooke richiesto a suo tempo con l'inganno. Pertanto, Ridge e Brooke risulteranno ancora ufficialmente sposati.