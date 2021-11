Alex Belli continua ad essere al centro delle polemiche di questo Grande Fratello Vip 6. L'attore viene costantemente criticato e bersagliato per quanto sta accadendo, anche fuori dalla casa, con sua moglie Delia Duran che ha duramente sbottato circa l'avvicinamento del marito con Soleil Sorge. Durante un momento di sfogo in casa, Alex ha tirato in ballo anche Barbara D'Urso che varie volte lo ha ospitato nelle dirette delle sue trasmissioni, per parlare del precedente matrimonio (finito male).

Alex Belli 'stufo' e si sfoga al GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli ha sbottato nella casa del Grande Fratello Vip 6, sottolineando il fatto che ad ogni partecipazione in un reality show Mediaset, succederebbe sempre la stessa cosa con le sue donne, che vanno su tutte le furie per i suoi comportamenti.

Quando partecipò all'Isola dei famosi di Canale 5, la moglie con la quale stava all'epoca sbottò duramente per il comportamento di Alex al punto da sbarcare in Honduras per avere un confronto.

La stessa cosa è accaduta quest'anno al Grande Fratello Vip con Delia Duran, che non ha per niente gradito il modo di fare di suo marito con l'ex volto di Uomini e donne.

Barbara d'Urso viene tirata in mezzo da Alex Belli

Insomma sembrerebbe proprio che, ogni volta, si seguirebbe un copione ben preciso tale da mettere in dubbio l'attendibilità e la veridicità di Belli.

Poche ore fa, all'interno della casa di Cinecittà, l'attore ha sbottato con il suo amico Davide Silvestri, ammettendo di essere stufo di questa situazione ed ha tirato in mezzo anche Barbara d'Urso.

Ai tempi della fine del suo primo matrimonio, Alex fu più volte ospite in studio nei salotti televisivi della conduttrice partenopea ma, nel pomeriggio del 17 novembre, ha svelato per la prima volta che ci andava non con piacere.

"Andavo da Barbara d'Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show?

A mala voglia", ha sentenziato Alex tirando così una frecciatina anche nei confronti della presentatrice che anche questa volta si sta occupando delle sue tormentate vicende sentimentali con la nuova moglie Delia Duran.

La frecciatina di Belli su Barbara d'Urso al GF Vip

"Giuro non mi andava di parlare di quello. Fosse per me non ne avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L'Isola dei famosi, né qui", ha aggiunto ancora l'attore che sembra essere stufo del fatto di essere messo al centro dell'attenzione solo per le sue vicende sentimentali .

Ma come reagirà Barbara d'Urso nel momento in cui verrà informata dello sfogo di Alex fatto nella casa del GF Vip? C'è da pensare che la presentatrice di Pomeriggio 5 potrebbe replicare per le rime all'attore nel corso di una delle prossime puntate del suo talk show in onda su Canale 5.