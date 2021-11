Brutta sorpresa per Gemma Galgani. La 71enne torinese è risultata positiva al Coronavirus ed è stata costretta all'isolamento domiciliare. Le sue condizioni sarebbero buone e dovrà solo avere un po' di pazienza prima di poter tornare nello studio di Uomini e donne. Nell'ultima registrazione (di sabato 13 novembre) la dama era comunque in collegamento video e ha potuto interagire con i presenti in studio.

Gemma Galgani positiva al Coronavirus

Le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e donne, hanno permesso di apprendere la positività alla Covid-19 di Gemma Galgani.

Per questo, nella registrazione dello scorso 13 novembre, era presente solo in collegamento video dalla sua casa torinese.

È stata lei stessa a spiegare di essere risultata positiva. Tutto ciò è stato riportato da Lorenzo Pugnaloni sul canale Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Galgani ha il Covid: ecco come sta

Stando alle indiscrezioni trapelate, le condizioni di salute di Gemma non sarebbero preoccupanti. La dama non presenterebbe particolari sintomi e sembra stare bene. La donna non avrebbe manifestato sintomi gravi, probabilmente per merito del vaccino che ha fatto la scorsa estate.

Le anticipazioni rivelano che Gemma, nel corso della registrazione, ha interagito con gli altri partecipanti di Uomini e donne, nonostante fosse collegata da remoto.

Dunque, al momento Gemma Galgani dovrà scontare l'isolamento domiciliare, come stabilito dai protocolli sanitari per arginare la diffusione dei contagi da Covid. La donna dovrà solo pazientare un po' prima di tornare in carne e ossa negli studi Elios di Roma.

Gemma partecipa alla registrazione di U&D da remoto, Ida ritorna

Preso atto che Gemma nonostante la positività al Covid sta bene, la dama, seppur da remoto, ha assistito al ritorno in studio della sua amica Ida Platano.

La dama bresciana ha cambiato idea e ha deciso di tornare nel programma per cercare la dya anima gemella. Presente anche Diego che pare annua chiesto il suo perdono senza però ottenerlo.

Ospite d'onore della registrazione del 13 novembre, Teresanna Pugliese, uno degli ex volti più amati di Uomini e donne. In molti la ricorderanno per la storia d'amore con Francesco Monte e proprio in studio verrà mostrato un filmato che ripercorrerà il suo percorso nel programma. Sono passati anni da quel momento, ma la donna è comunque rimasta nel cuore dei fan del dating show di Maria De Filippi.