La fiction Cuori chiude i battenti su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della prima stagione rivelano che la serie televisiva con Daniele Pecci e Pilar Fogliati, saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo 28 novembre, quando andrà in onda l'ottava e ultima puntata della serie in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno in quello che sarà il gran finale di stagione, intanto vige il "mistero" su quelle che saranno le sorti della fiction e su una possibile seconda stagione.

Chiude la fiction Cuori su Rai 1: ecco quando c'è l'ultima puntata

Nel dettaglio, la prima stagione di Cuori chiuderà i battenti questa domenica 28 novembre, quando su Rai 1 andranno in onda gli ultimi due episodi della fiction con Pilar Fogliati.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli oltre 4 milioni di spettatori che in queste settimane hanno seguito le vicende di Delia e Alberto e che, adesso, attendono di scoprire come si chiuderà il primo capitolo.

La serie ha conquistato il pubblico, riuscendo a portarsi a casa una buona media di telespettatori e vincendo a mani basse la sfida del prime time domenicale, battendo lo show All Together Now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 (fermo al 12-13% di share contro il 18-19% della fiction Rai).

Mistero sulla seconda stagione di Cuori: la Rai 'tace'

Insomma i numeri sembrano essere dalla parte di Cuori anche se, al momento, vige il mistero sulla seconda stagione.

Da parte della Rai, infatti, non ci sono ancora notizie e conferme ufficiali su quello che sarà il destino di questa fiction medical-drama che ha appassionato il pubblico.

I vertici di Rai Fiction non si sono ancora espressi e quindi non hanno fornito parola su quello che succederà in futuro, ne tantomeno hanno fatto sapere se ci sarà una seconda stagione.

Il regista della fiction, però, durante la conferenza stampa di presentazione della serie aveva ammesso che tutto sarebbe dipeso anche dagli ascolti che la serie avrebbe registrato nel corso delle varie settimane di programmazione su Rai 1.

Le anticipazioni sul finale della prima stagione di Cuori

"I nostri autori sono pronti a scrivere altre stagioni anzi lo stanno già facendo", aveva ammesso il regista di Cuori in quell'occasione, sottolineando però che il futuro della serie dipendeva anche dal verdetto auditel della prima stagione.

In attesa di scoprire quello che succederà e quale sarà la decisione ufficiale della Rai su Cuori 2, le anticipazioni sull'ultima puntata del 28 novembre, rivelano che le condizioni di salute di Cesare si aggraveranno.

Il primario si trova in serio pericolo e necessita al più presto di un cuore nuovo. A tal proposito, Cesare vorrà che sia Alberto ad impiantarglielo.