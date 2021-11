Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e domenica 28 novembre andrà in onda l'undicesima puntata del pomeridiano su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Luca D'Alessio, che dopo aver ottenuto dei voti bassi dalla prof Anna Pettinelli, si è ritrovato di nuovo messo in sfida e non l'ha presa affatto bene, al punto da avere una crisi di pianto.

Undicesima puntata Amici 21, anticipazioni: Luca D'Alessio finisce a rischio

Nel dettaglio al termine dell'ultima puntata di Amici 21, trasmessa su Canale 5, i prof hanno stilato la nuova classifica dei cantanti e Luca D'Alessio (in arte Lda) si è ritrovato tra le ultime posizioni dopo aver preso un sonoro "zer0" dalla prof Pettinelli.

Un durissimo colpo per il giovane figlio di Gigi D'Alessio, che non ha preso affatto bene questa situazione e in casetta non ha trattenuto le lacrime e la sua disperazione per quanto fosse accaduto.

Lda ha ammesso di essere a dir poco dispiaciuto per questa situazione, dato che gli sarebbe bastato un mezzo voto in più per evitare di finire di nuovo in sfida e quindi a rischio eliminazione dalla scuola di Maria De Filippi.

La scelta della prof Pettinelli su Luca D'Alessio

Addirittura Albe, vedendolo affranto, si è proposto di andare in sfida al suo posto, sostenendo di non aver fatto una performance migliore di quella di Luca D'Alessio.

Cosa succederà a questo punto nel corso dell'undicesima puntata di Amici 21 in onda domenica 28 novembre in tv?

Le anticipazioni su quelle che saranno le prossime sfide, rivelano che Luca D'Alessio alla fine è stato "graziato" dalla prof Pettinelli.

L'insegnante di canto gli ha mandato una lettera con la quale gli faceva sapere che quello "zero" era dettato dal fatto che Luca si fosse fatto suggerire le strofe da Rudy Zerbi, con tanto di frecciatine che le avevano rivolto contro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lda si salva dalla sfida prevista nella puntata di Amici 21 del 28 novembre

Tuttavia, giudicando oggettivamente la performance di Luca, la prof Pettinelli ha scelto di dargli quattro e quindi con questo voto si è salvato dalla sfida.

Di conseguenza per la nuova puntata di domenica 28 novembre Lda non è a rischio eliminazione, dato che non dovrà affrontare la sfida diretta.

Insomma il cantante potrà tirare un sospiro di sollievo (almeno per questa settimana) dopo aver affrontato già un bel po' di sfide nel corso di questi mesi.

Situazione diversa, invece, per i cantanti Andrea e Simone, che dovranno affrontare la sfida domenica pomeriggio e solo in quell'occasione scopriranno le sorti del loro futuro all'interno della scuola di Amici 21.