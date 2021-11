Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha preso definitivamente le distanze da Lucrezia 'Lulù' Selassiè al Grande Fratello Vip. Quest'ultima ha cercato di riavvicinarsi al nuotatore tra lettere e cartelloni, che non hanno fatto breccia nel cuore del 22enne che ha ribadito la propria posizione alla principessa nel corso di un nuovo confronto. Dopo il chiarimento con la coinquilina il triestino si è ritrovato a conversare con Soleil Sorge. Quest'ultima ha fatto notare al compagno di avventura di non aver ancora visto la sua camera da quando ha intrapreso l'avventura nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

"Lo sai che non ci sono stata ancora?".

Manuel ha replicato ironicamente, invitando l'italo americana in stanza. Il siparietto è stato ripreso dal papà del gieffino, Franco Bortuzzo, con una Stories in cui non è mancato un riferimento sarcastico a Lulù . "Immagino la sua reazione se le fanno vedere la clip". L'intervento social ha diviso il web, con numerosi utenti che l'hanno accusato di aver fatto un'uscita di cattivo gusto in considerazione dei sentimenti che la principessa nutre nei confronti del figlio.

Manuel vuole chiudere con Lulù Selassiè al GF Vip

In più di una circostanza il papà di Manuel Bortuzzo ha manifestato un certo scetticismo su una possibile relazione tra il figlio e Lucrezia 'Lulù' Selassiè .

Per il padre del nuotatore la principessa e non rientrerebbe nei gusti del figlio. "Non escludo che abbia cambiato idea, sono scelte sue. Per me ha già vinto entrando nella casa del GF Vip", ha precisato, sottolineando che non gli andava di giudicare il bacio che si era scambiato con la ventitreenne. "L'importante è che realizzi i suoi sogni.

Lo supporterò sempre".

Anche la madre del giovane aveva bacchettato Lulù per l'eccessiva invadenza della giovane. "Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre", aveva riferito la donna nella lettera inoltrata al figlio e mostrata in puntata da Alfonso Signorini. Inoltre Rossella Corona non aveva gradito un'espressione utilizzata da Lucrezia nei confronti di Bortuzzo, evidenziando che era la stessa che gli avevano rivolto i criminali prima di sparare.

Papà Bortuzzo punzecchia la principessa su Stories

Nelle ultime ore Lucrezia 'Lulù' Selassiè si è nuovamente confrontata con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope ha provato a far cambiare idea al compagno di avventura, dopo che quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di allontanarsi da lei per non alimentare false speranze.

L'atteggiamento della 23enne ha infastidito il nuotatore che si è successivamente sfogato con Aldo Montano. "Qui dentro si comprende subito se sei compatibile, vedi il caso di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez", ha sottolineato il 22enne che poi si è soffermato a chiacchierare con Soleil Sorge.

L'italo-americana ha fatto notare al coinquilino di non essere mai stato nella sua camera con Manuel, che non ha esitato a invitarla.

L'influencer ha scherzosamente proposto una cena romantica al triestino. Battuta che ha ispirato la Stories di papà Bortuzzo che nella circostanza ha lanciato una stoccata a Lulù: "Immagino la sua reazione se le fanno vedere la clip". Uscita che ha alimentato nuove discussioni sul web, con numerosi utenti che hanno ritenuto fuori luogo l'uscita del genitore del ventiduenne.