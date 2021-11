Giovedì 18 novembre, in prima visione assoluta in America, andrà in onda un nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 18. L'episodio, il sesto dell'edizione 2021/2022, si intitolerà "Every Day Is a Holiday (With You)" e porterà in scena l'evoluzione delle storyline rimaste in sospeso. Dopo il secondo crossover stagionale con Station 19, che ha portato in scena la dolorosa morte di Dean Miller, la narrazione tornerà infatti a focalizzarsi interamente sui protagonisti del medical drama.

Grey's Anatomy 18x06, anticipazioni: Meredith Grey rimane bloccata in Minnesota a causa del maltempo

A una settimana esatta dalla messa in onda, il sito web Spoiler Tv ha diffuso il promo e la trama ufficiale del sesto episodio di Grey's Anatomy 18. Quest'ultima, in particolare, svela che Meredith Grey si troverà ancora in Minnesota, dove continuerà a collaborare con David Hamilton nell'ambito dello studio sperimentale per la cura del Morbo di Parkinson. Proprio durante "Il Giorno del Ringraziamento", tuttavia, la donna si dirà pronta a tornare a Seattle. Un imprevisto inatteso, però, farà saltare i suoi piani. A causa delle avverse condizioni atmosferiche, infatti, i voli saranno cancellati e Meredith si troverà costretta a trascorrere le festività lontana dai tre figli.

Fortunatamente, a risollevare il morale della donna interverrà Nick Marsh. Dopo il bacio mostrato nel corso del precedente episodio, infatti, l'uomo farà di tutto per supportare la dottoressa Grey durante la spiacevole disavventura.

Spoiler Grey's Anatomy 18, sesto episodio: Amelia e Link si riavvicinano

L'altra storyline che sarà affrontata Grey's Anatomy 18x06, invece, si focalizzerà sul rapporto tra Link e Amelia.

La donna, che di recente ha mostrato un evidente interesse per Kai, trascorrerà le festività prendendosi cura dei tre figli di Meredith Grey e del piccolo Scout. Una situazione, quest'ultima, che si rivelerà l'occasione perfetta per Amelia e Link di ritrovare la sintonia di un tempo. Il futuro della coppia, nonostante il palese riavvicinamento, rimane tuttavia avvolto nel mistero.

Il promo ufficiale del prossimo episodio di Grey's Anatomy 18

Infine, nella prossima puntata di Grey's Anatomy 18 ci sarà anche spazio per Miranda Bailey. La donna, dopo aver maturato la decisione di adottare la figlia del defunto Dean Miller, si focalizzerà sul lavoro. In compagnia di Richard Webber, infatti, il primario andrà a caccia di interventi chirurgici d'emergenza. Queste, dunque, le ultime anticipazioni sul nuovo episodio del medical drama.

Chiudiamo ricordandovi che nelle scorse ore Richard Flood ha fatto una confessione sul futuro di Meredith e Hayes.