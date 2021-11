La concorrente del Grande fratello Vip 6 Katia Ricciarelli é stata la protagonista della puntata del I5 novembre, con il racconto della sua storia, dalla carriera alla difficilissima vita privata. La gieffina ha dovuto fare i conti con la povertà della famiglia sin dalla sua nascita, quando sua mamma bussava alle porte del quartiere per fare delle faccende domestiche per mantenere le sue tre figlie. La soprano ha parlato nella diciannovesima puntata del reality di Canale 5, anche delle due relazioni più importanti della sua vita, quella con il tenore Jose Carreras e con il presentatore Pippo Baudo.

Katia: 'Volevo fare carriera più per mia madre che per me stessa'

Il conduttore Alfonso Signorini ha invitato la soprano Ricciarelli in una improvvisata sala da cinema per ripercorrere insieme la linea della sua vita. Katia nel video ha raccontato tutti i sacrifici fatti da sua madre per mantenere la famiglia, perché era rimasta vedova da quando aveva 28 anni. "È andata in giro per le case - ha raccontato la cantante e poi ha proseguito - chiedeva se avevano qualsiasi tipo di lavoro per mantenerci". Dopo aver visto il video, Katia ha continuato - "Ecco perché io nel futuro ho pensato di ripagarla di tutto e di farla vivere come una regina". La soprano inoltre ha svelato che ha voluto fortemente fare carriera più per soddisfare sua madre che se stessa, e ci è riuscita.

'Ci siamo innamorati quando era già sposato'

Nel cuore della cantante lirica un posto importante ha il suo grande amore il tenore Jose Carreras. Nel corso del racconto della sua linea di vita, Katia ha svelato che il tenore era già sposato da sei mesi quando si sono innamorati l'uno dell'altro.

"Abbiamo vissuto un grande amore - ha dichiarato la gieffina e poi ha aggiunto - la relazione è andata avanti per 13 anni".

La soprano ha ammesso che era talmente innamorata del tenore, tanto che non si era mai posto il problema della moglie. Tuttavia, per rispettare la sua figura, Ricciarelli ha detto che non ha mai voluto cantare a Barcellona, tranne due volte durante tutta la sua carriera. La soprano ha raccontato che uno dei più grandi problemi della coppia è stata la gelosia, arrivando fino a quel punto che Carreras tagliasse i suoi vestiti con le forbici.

Katia: 'Ero pazza di gelosia per Pippo Baudo, lui non lo era'

La soprano ha alle spalle anche un matrimonio lungo, che è durato per 18 anni con il presentatore Pippo Baudo. Katia ha ammesso di nuovo che la sua gelosia nei confronti di Pippo era stata un vero problema. "Lui non era geloso - ha detto la 75enne e poi ha aggiunto - io ero pazza, con tutte quelle vallette che aveva intorno, tutte belle ragazze". Poi ha proseguito: "Stavamo bene insieme, poi è scattato qualcosa, non lo so cosa, e il matrimonio è finito". Alla fine del percorso della linea della vita, Ricciarelli ha raccontato che dopo tanti anni di lontananza da Pippo, hanno iniziato a parlare, e per questo è molto felice.