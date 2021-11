Alfonso Signorini travolto dalle polemiche e dalle critiche social dopo le frasi legate all'aborto pronunciate in diretta televisiva nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. La presa di posizione del conduttore non è passata inosservata, al punto che in tantissimi sul web si sono schierati contro il conduttore e stanno chiedendo a Mediaset di attuare un cambio conduzione per le prossime puntate serali del GF Vip, previsto quest'anno fino al prossimo marzo 2022.

Signorini nella bufera al Grande Fratello Vip 6 dopo la frase sull'aborto

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip di lunedì sera, il conduttore ha espresso il suo parere sul tema delicato dell'aborto.

In diretta televisiva su Canale 5, Signorini ha esclamato: "Siamo contrari ad ogni forma di aborto", scatenando un vespaio di polemiche sul web e sui social.

In tantissimi, infatti, si sono schierati contro il conduttore, per la sua presa di posizione esposta in diretta televisiva ed hanno chiesto addirittura che ci sia un cambio conduzione.

I fan social chiedono un cambio conduzione al GF Vip 6

Su Twitter, in particolar modo, è stato lanciato l'hashtag "Signorini dimettiti", con il quale hanno chiesto a gran voce a Mediaset di prendere dei provvedimenti sul conduttore del GF Vip che, ieri pomeriggio, ha fatto un post social col quale ha rimarcato e difeso nuovamente il suo pensiero sul tema dell'aborto.

La casa di produzione del reality show Mediaset, però, si è dissociata da Alfonso Signorini e con un comunicato stampa ufficiale hanno preso le distanza dalle parole del conduttore, sottolineando il fatto che si tratta del suo pensiero e non quello di tutto il gruppo di lavoro che partecipa alla realizzazione del reality show in onda su Canale 5.

Sta di fatto che, sul web e sui social, auspicano un cambio conduzione al timone del Grande Fratello Vip. In tanti, infatti, sperano che Mediaset possa procedere con l'allontanamento di Signorini e il conseguente arrivo di un nuovo conduttore.

Ecco chi vorrebbero alla conduzione del GF Vip 6

Ma chi potrebbe prendere il posto dell'attuale padrone di casa del reality show Mediaset?

Tra i nomi particolarmente quotati vi sono quelli di Barbara d'Urso e Ilary Blasi.

Nel caso della conduttrice partenopea si tratterebbe di un "debutto" alla conduzione della versione Vip, dato che in passato ha condotto diverse edizioni della versione "Nip".

Per Ilary Blasi, invece, si tratterebbe di un ritorno al GF Vip dopo che ne ha condotte ben tre edizioni di fila del reality show, avendo al suo fianco proprio Signorini nelle vesti di opinionista a bordo campo.