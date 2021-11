Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su una sua ex. Nel dettaglio, il 36enne ha dichiarato che la sua compagna dopo avere scoperto di aspettare un figlio da lui, sarebbe volata in Argentina. A distanza di poche ore dalle dichiarazioni del "vippone", sul profilo Instagram di Belen Rodriguez è comparso un messaggio criptico. Secondo alcuni utenti del web, la showgirl sudamericana potrebbe avere replicato al suo ex.

Le dichiarazioni del gieffino

Parlando con Manila Nazzaro e Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi ha fatto una rivelazione riguardante una sua ex fidanzata.

Scendendo nel dettaglio, l’imprenditore campano ha spiegato di essere volato in Argentina per amore. Come riferito dal diretto interessato lui non avrebbe mai affrontato un viaggio così lungo ma è stato inevitabile per risolvere una questione "spinosa". Gli stessi Aldo e Manila si sono domandati come mai Gianmaria abbia fatto un viaggio simile controvoglia. A quel punto il "vippone" ha vuotato il sacco: “Lei era partita perché era rimasta incinta”. Nel prosieguo del discorso, il griffino ha aggiunto ulteriori dettagli: “Incinta del marito? No di me”. Stando alle supposizioni di Antinolfi, la sua compagna avrebbe scoperto di essere in dolce attesa ma avrebbe deciso lo stesso di partire per l’Argentina.

Come spiegato da Gianmaria, in occasione del viaggio avrebbe cercato di spiegare alla sua compagna di fare la scelta giusta senza pressioni. Inoltre, il diretto interessato avrebbe compreso la situazione visto che la sua compagna aspettava un bambino da una persona conosciuta da poche settimane.

Antinolfi non ha fatto alcun nome o riferimento su chi fosse la compagna volata in Argentina.

Tuttavia, alcuni utenti hanno ipotizzato che si trattasse di Belen Rodriguez.

La presunta staccata della modella

A sostenere la versione formulata da alcuni utenti del web, ci avrebbe pensato proprio Belen Rodriguez. La 37enne, su Instagram, ha postato una stories con un suo scatto. Poi, ha chiosato: “Non ho capito bene il discorso”.

Così come accaduto con il discorso fatto da Gianmaria all’interno del reality show di Canale 5, anche la modella sudamericana non ha fatto alcun nome. Tuttavia, il tempismo in cui ha scritto il messaggio avrebbe fatto pensare ad una presunta stoccata verso il suo ex compagno Antinolfi.

Belen Rodriguez dopo l'addio con Stefano De Martino, era stata paparazzata in compagnia di Gianmaria Antinolfi. Dopo una breve frequentazione, però, la 37enne sudamericana avrebbe deciso di interrompere la conoscenza di punto in bianco. Per questo motivo che alcuni utenti hanno ipotizzato che la showgirl sia rimasta incinta dell'attuale gieffino.