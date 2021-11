Storia di una famiglia perbene, la fiction di Canale 5 con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini prosegue con nuovi episodi e mercoledì, 24 novembre, andrà in onda la quarta e ultima puntata. L'attesa di scoprire quale sarà il destino della giovane Maria è tanta da parte dei telespettatori che hanno imparato ad amare i protagonisti della serie televisiva ambientata nella Bari dei primi anni Novanta. Le trame si concentreranno soprattutto sulle vicende sentimentali di Maria che dopo aver ritrovato la serenità con Alessandro si troverà faccia a faccia con Michele Straziota, il suo primo e tormentato amore.

Antonio e Teresa saranno fieri di Maria: anticipazioni puntata 24 novembre

Le anticipazioni di Storia di una famiglia perbene di mercoledì 24 novembre raccontano che Maria sosterrà l'esame di maturità. Il momento sarà molto emozionante per la ragazza che nello studio ha sempre visto il suo modo per riscattarsi e per i suoi genitori che pur di far proseguire la carriera scolastica a Maria hanno dovuto affrontare moltissimi sacrifici. L'esame di Maria si svolgerà nel migliore dei modi e la ragazza lo supererà brillantemente, ripagando Antonio e Teresa con la soddisfazione che speravano. Alessandro, il fidanzato di Maria, inviterà la giovane diplomata e la festeggiare la maturità nella sua villa al mare, con la sua famiglia.

Ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, ancora incerta la seconda Stagione

Le anticipazioni di Storia di una famiglia perbene rivelano che durante l'ultima puntata in onda mercoledì 24 novembre, Maria non sarà entusiasta della proposta del suo fidanzato. Accettare, per lei significherebbe trascorrere dei giorni in sua compagnia, ma anche di sua madre e sua sorella e sarà molto turbata perché non potrà fare a meno di pensare a Michele Straziota.

Il ritorno del suo primo amore non lascerà affatto indifferente Maria che ha dovuto rinunciare a lui soltanto a causa della guerra tra le rispettive famiglie e il giovane Straziota, andato via per sfuggire al destino criminale che avrebbe avuto in famiglia, è tornato a causa della malattia di suo padre, Don Nicola.

L'ultima puntata di Storia di una famiglia perbene rivelerà quale sarà il destino di Maria De Santis.

La ragazza deciderà di voltare per sempre pagina con Alessandro o tornerà con Michele, il suo primo amore, e con lui realizzerà i grandi sogni che avevano da ragazzini? La fiction in onda su Canale 5 ha riscosso un ottimo successo di pubblico, raggiungendo il 17,72% di share, ma Mediaset non si è ancora espressa sulla seconda stagione della serie televisiva. Non è possibile sapere, quindi, se il 24 novembre si chiuderanno le storie delle famiglie Straziota e De Santis o se ci saranno nuove avventure per i protagonisti.