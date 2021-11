In occasione della 17^ puntata del GFVip, Delia Duran - moglie di Alex Belli - è tornata a sparare a zero su Soleil Sorge. Nel post-puntata, l'attore si è confrontato con Sophie Codegoni. A detta di quest'ultima, Belli dovrebbe evitare di avere degli atteggiamenti che lontano dai riflettori potrebbero essere fraintesi. Secondo il 38enne, però, sarebbe stata Soleil ad averlo provocato.

La moglie di Belli contro Soleil

Opiste a Pomeriggio5, lunedì 8 novembre, la moglie di Alex Belli è tornata a puntare il dito contro Solei Sorge. A detta della modella, il marito ha sbagliato.

Tuttavia, Delia è convinta che sarebbe dovuta essere Soleil a mettere la parola fine: "Più che gatta morta mi sembra viva". Inoltre, la modella ha sostenuto che Sorge le abbia mancato di rispetto. Al termine del suo intervento, la moglie dell'attore è scoppiata in lacrime.

Il consiglio di Codegoni

Al termine della diretta del GFVip, Alex Belli ha raggiunto Sophie Codegoni in sauna. I due coinquilini si sono confrontati sull'ennesima stoccata di Delia Duran alla 27enne italo-americana. Senza mezzi termini, l'ex tronista di Uomini e Donne ha consigliato all'attore di avere un atteggiamento più consono all'interno del Reality Show: "Non devi fare un passo indietro, ma devi evitare frasi fraintendibili".

Stando al giudizio della 19enne, all'esterno della casa di Cinecittà il comportamento di Alex potrebbe essere "letto" in un altro modo da come è vista nel gioco. Per fare un esempio, Sophie ha invitato Alex a non abbracciare Soleil sul letto poco dopo il suo risveglio. A quel punto Alex Belli ha cercato di giustificare il suo atteggiamento.

La reazione di Belli

Scendendo nel dettaglio, il 38enne ha riferito che non è stato lui a spingersi oltre con Soleil, ma quest'ultima: "Lei mi ha trascinato giù perché voleva farmi il contro scherzo". Insomma, secondo Alex Belli è stata Soleil Sorge ad avere degli atteggiamenti fraintendibili e non il contrario. Non è la prima volta che l'attore "accusa" la coinquilina di avere avuto un atteggiamento sopra le righe nei suoi confronti.

Nella giornata di domenica 7 novembre, Alex aveva riferito ad alcuni "vipponi" che Soleil era preoccupata di non poterlo più vedere lontano dal GFVip. Come mostrato dai video presenti sul web invece, era stato proprio Belli a domandare alla coinquilina se i due avrebbero potuto continuare l'amicizia lontano dai riflettori per via della gelosia di Delia Duran. Tale atteggiamento non è piaciuto ai sostenutori dell'influencer italo-americana. Per questo motivo in varie occasione, Soleil è stata invitata ad interrompere l'amicizia con Alex Belli.