Il 19 novembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip; la puntata è stata ricca di momenti salienti, come l'incontro tra Alex e Adriana Volpe, l'eliminazione di Miriana che è rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno, e tante altre emozioni. Tuttavia, le sorprese nella casa non mancano mai, neanche nel post puntata dove Cipriani questa volta, dopo aver nominato Gianmaria, si è trovata in un duro faccia a faccia con l'imprenditore.

GF Vip, Antinolfi contro Cipriani

Gianmaria all'interno della casa del Grande Fratello Vip viene reputato come una brava persona, tuttavia gli inquilini continuano ad avere dubbi sull'imprenditore e a mandarlo in nomination, tra queste anche Francesca Cipriani.

La showgirl ha infatti espresso i suoi dubbi nei confronti del ragazzo ed è subito stata attaccata da Gianmaria il quale l'ha rimproverata di aver tirato fuori dopo troppo tempo la questione dei viaggi che lui avrebbe fatto in business, ammettendo che invece avrebbe preferito che Cipriani lo nominasse per un'altra motivazione e che si è sentito giudicato come una persona superficiale e attaccato alle cose materiali. Francesca d'altro canto ha replicato dicendo: "Non ti reputo una brutta persona", non riuscendo a capire come mai tra tutte quelle che lo hanno nominato, lui si sfoghi proprio con lei. In Gianmaria ha continuato a crescere il senso di delusione nei confronti della ragazza che, a sua detta, dice di sostenerlo e ha sbottato dicendo: "Mi sono sentito attaccato e non protetto".

GF Vip, Carmen delusa da Manila per la nomination

In casa c'è anche un'altra nomination che ha causato malumori tra gli inquilini del Grande Fratello Vip, si tratta di quella che Manila ha fatto nei confronti di Carmen. La ballerina, attualmente al televoto, ha pensato tutta la notte a chi l'ha votata e l'ha fatta finire a rischio eliminazione e solo dopo vari calcoli è arrivata alla conclusione che ad averla votata è stata l'ex Miss Italia, Manila.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ballerina non capisce il perché e si sfoga con Miriana dicendo che un gesto simile non se lo sarebbe mai aspettato da lei, nonostante si renda conto delle dinamiche del gioco. Dopo lo sfogo di Carmen, Miriana si reca in giardino e ha un confronto con Manila, la quale chiede a Trevisan se Russo stava parlando di lei. L'ex miss Italia dice che odia quando Carmen prende sul personale la nomination e ne fa una questione di stato, per poi ribadire ancora una volta il motivo che l'ha portata a nominarla.

A quanto pare Manila ha nominato Carmen perché non avendo nessun motivo con gli altri concorrenti della casa, ha deciso di nominare lei, aggiungendo che si sente stufa del fatto che ogni nomination che lei fa, sia ormai causa di dibattito.