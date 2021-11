Nel cast di Grey's Anatomy dal nono episodio della sedicesima stagione, quando ha fatto la sua prima apparizione, Comac Hayes è stato sempre indicato come il prossimo interesse amoroso della protagonista.

Padre vedevo spinto da Cristina Yang a trasferirsi a Seattle, l'uomo non ha mai nascosto l'evidente attrazione per Meredith Grey. All'inizio della diciottesima stagione, tuttavia, i telespettatori del medical drama hanno appreso che dopo una breve frequentazione, avvenuta off-screen, la coppia ha deciso di interrompere i rapporti a causa delle difficoltà sperimentate dal figlio dell'uomo.

A questo punto, la domanda che più ossessiona i telespettatori è la seguente: la relazione tra Meredith e Hayes può davvero definirsi conclusa?

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, Richard Flood su Meredith e Cormac: 'C'è una sorta di flirt'

A far parzialmente luce sui prossimi sviluppi che coinvolgeranno Meredith e Hayes è intervenuto Richard Flood. L'interprete del chirurgo pediatrico, intercettato dai microfoni di Entertainment Weekly, ha lasciato intendere che la complicità tra i due medici non si esaurirà a causa delle difficoltà sperimentate. Benché nel corso del quinto episodio di Grey's Anatomy 18 sia andato in scena il primo bacio tra Meredith e Nick, l'attore irlandese ha posto l'accento sulla forte connessione che lega i due medici.

Pur non rivelando se la coppia si concederà un'altra possibilità, l'interprete ha infatti dichiarato: "Non so quanto posso rivelare. Penso sia abbastanza chiaro che tra Cormac e Meredith ci sia una forte connessione, una sorta di flirt. La scorsa stagione è stata difficile perché lei era in coma, quindi era impossibile esplorare quella relazione se non dal punto di vista di Hayes e vedere, suppongo, quanto i suoi sentimenti stessero diventando profondi".

Richard Flood incerto sul futuro di Meredith e Hayes: 'Ci saranno sempre ostacoli'

Stando alle parole di Richard Flood, dunque, l'introduzione della storyline basata sulla pandemia avrebbe notevolmente rallentato l'eventuale evoluzione romantica del rapporto tra Meredith e Hayes.

Per stessa ammissione di Krista Vernoff, inoltre, la trama di Grey's Anatomy 18 è stata in gran parte costruita sulla presenza di Nick Marsh.

Un indizio, quest'ultimo, che sommato alle recenti dichiarazioni dell'attore sembrerebbe, quanto meno, allontanare il momento di vedere i due medici impegnati in una vera e propria relazione.

Questo, infatti, il criptico commento dell'interprete di Hayes: "In questa stagione abbiamo molte storie da raccontare, quindi siamo stati costretti ad andare avanti. Queste sono relazioni adulte e complicate e quindi il tempismo è fondamentale. Questi personaggi si spostano sempre in direzioni diverse e ci saranno sempre ostacoli sulla strada".

Spoiler Grey's Anatomy 18, Flood su Megan Hunt e Cormac Hayes: 'Potrebbe esserci una scintilla'

Infine, Richard Flood ha voluto offrire il suo personalissimo parere sull'evidente sintonia emersa tra il suo personaggio e Megan Hunt nel corso degli ultimi episodi di Grey's Anatomy.

L'attore, concludendo la sua intervista, non ha quindi escluso un potenziale e nuovo interesse amoroso per l'affascinante chirurgo pediatrico: "Vengono introdotti costantemente nuovi personaggi, come ad esempio Megan, e forse potrebbe esserci una scintilla. Voglio dire, tutto dipende da dove vogliono che questa storia vada. Quindi non saprei, potrebbe evolversi in diversi modi".