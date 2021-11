Continua l'appuntamento quotidiano con gli intrecci sentimentali, gli intrighi e le vicende delle famiglie protagoniste de Il Paradiso delle Signore 6, la sesta stagione della celebre soap di Rai 1. Le anticipazioni rilasciate in rete rivelano risvolti inaspettati per i personaggi al centro delle trame ambientate nel grande magazzino milanese. In particolare, pare che presto emergerà la verità sul ruolo di Adelaide e Umberto nella morte di Ravasi, ma non è stato ancora rivelato alcunché di dettagliato. Tuttavia, si può ipotizzare che solo la contessa finisca per farne le spese.

Vediamo perché, nonostante siano entrambi coinvolti, la nobildonna sembrerebbe essere più a rischio di Guarnieri.

La verità sulla morte di Ravasi ne Il Paradiso delle signore 6: potrebbe rimetterci la contessa

Una delle storyline centrali della scorsa stagione de Il Paradiso delle signore e dell'inizio di quella attuale arriverà ad un punto di svolta. Si tratta della morte di Ravasi, tutt'ora avvolta nel mistero. L'arrivo di Flora, figlia illegittima dell'uomo, potrebbe capovolgere gli equilibri facendo vacillare la contessa di Sant'Erasmo, che nasconde insieme ad Umberto un segreto sul decesso del marito. La verità su cosa sia realmente accaduto ad Achille e quale ruolo abbiano avuto nella sua morte Adelaide e Umberto presto sarà svelata, ma quali conseguenze avrà tale scoperta?

E soprattutto, inciderà su entrambi allo stesso modo? L'interrogativo è più che lecito, tenendo conto dell'ascendente che il commendatore ha su Flora.

Umberto appoggia la stilista del Paradiso delle signore: potrebbe usare il suo ascendente per ripararsi da ogni accusa

A differenza della contessa di Sant'Erasmo, Umberto non vede Flora come un'intrusa.

Mentre la donna mal sopporta la presenza della figliastra a villa Guarnieri, il banchiere sembra invece apprezzarla. Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere nel corso delle puntate, il commendatore è palesemente attratto dalla giovane stilista. L'uomo, infatti, non perde mai occasione per rinnovarle il suo appoggio e per rassicurarla nei momenti di incertezza.

Dal punto di vista di Flora il sostegno di Umberto potrebbe essere percepito come paterno, ma l'uomo sembrerebbe avere un interesse diverso. La sintonia tra i due potrebbe relegare Adelaide in un angolo, proprio adesso che la relazione con il cognato sembrava aver trovato un equilibrio. Il commendatore, inoltre, potrebbe sfruttare a suo vantaggio la complicità nata con la giovane per mettersi al riparo da ogni accusa, lasciando la cognata in una scomoda posizione.

Flora e la sua nuova vita: colpire la contessa potrebbe essere la scelta più giusta

Flora Gentile sembra aver trovato una famiglia a Milano. La madre non c'è più e le è sempre mancato un padre. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda attualmente su Rai 1 la giovane ha anche iniziato a frequentare Ludovica Brancia e tra le due sembra stia nascendo una bella amicizia.

Bisognerà capire quanto la stilista tenga alla sua nuova vita, adesso che ha dei legami e un lavoro che le garantisce benessere e soddisfazione. Se continuasse a scavare nel passato potrebbe anche perdere di vista ciò che sta costruendo. Dunque, Flora sarà disposta a sacrificare tutto per scoprire la verità su un padre che non ha mai conosciuto? Sicuramente no, perciò colpire solo la contessa potrebbe essere la scelta più indolore e, quindi, più giusta.