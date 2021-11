Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso giovedì 11 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Il cerchio dei sospettati si stringerà sempre di più intorno a Mattia. Dopo i sospetti maturati da Diego, anche Niko capirà che il rider è il vero colpevole dell'aggressione contro Susanna. Tuttavia servono delle prove per incastrarlo e dimostrarne la sua colpevolezza. Niko, accompagnato da suo cognato Franco, si metterà sulle tracce del pericoloso ragazzo, per cercare di scoprire qualche dettaglio in più.

Roberto, intanto, incontrerà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Lara Martinelli, la donna con cui per un periodo ha avuto una relazione. Stupito per la sua presenza a Napoli, Ferri inizierà a indagare per capire se ci sia dell'altro dietro l'arrivo in città della sua ex amante. Espedito Altieri si rivelerà essere l'uomo dalla mente retrograda e chiusa descritto da sua figlia, difatti darà a Guido il compito di "sorvegliare" Speranza. Del Bue, però, si sentirà sotto pressione a causa di quest'impegno affidatogli dal cugino di sua moglie.

Upas, trama 11/11: Niko e Franco sulle tracce di Mattia

Le anticipazioni dell'episodio di Upas in onda l'11 novembre rivelano che Niko si convincerà della colpevolezza di Mattia.

Per farlo arrestare, però, servono delle prove che dimostrino che sia il vero aggressore. Almeno per il momento, quelle di Niko e Diego sono solo teorie, non confermate da alcuna prova concreta. Data la situazione, il giovane Poggi chiederà l'aiuto di suo cognato per cercare di incastrare Savelli.

Upas, anticipazioni 11 novembre: Ferri incontra Lara

Nel corso dell'episodio di Upas dell' 11 novembre si assisterà al ritorno in scena di un personaggio femminile piuttosto conturbante. Si tratta di Lara Martinelli, la manager con cui Roberto Ferri ha avuto una relazione. Difatti sarà lo stesso Roberto ad incontrarla per caso a Napoli.

L'uomo sarà molto sorpreso nel vedere in città, per questo motivo indagherà sul perché la donna sia tornata in città. Fabrizio, intanto, cercherà di sorprendere Marina per riconquistarla. Rosato, inoltre, giurerà ancora una volta di cambiare atteggiamento verso la moglie.

Episodio Upas dell'11 novembre: Espedito mette sotto pressione Guido

Gli spoiler dell'episodio di Upas trasmesso giovedì 11 novembre anticipano che Espedito dimostrerà di essere un uomo maschilista e all'antica come preannunciato da Mariella e Speranza. L'uomo, con la sua mentalità chiusa, chiederà a Guido di tenere sotto occhio sua figlia. Guido, intanto, si sentirà in ansia a causa di questo imbarazzante incarico che gli è stato dato.