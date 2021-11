La puntata 40 de Il Paradiso delle Signore 6 del 5 novembre 2021 chiude la settimana di programmazione su Rai 1 con la stagione Daily 4. L'episodio andrà in onda alle 15:55 e potrà essere visto anche in replica su RaiPlay.

Le anticipazioni raccontano che è tempo di rivelazioni e segreti che verranno alla luce, capaci di cambiare per sempre le trame della soap opera campionessa di ascolti. Flora, capito che dietro la morte di suo padre Achille c'è molto di più, inizia a raccogliere delle informazioni chiave. Vittorio, invece, smaschera l'inganno di Tina, Salvatore e Anna.

Come reagirà?

Il Paradiso delle Signore 6 episodio 40, anticipazioni e trama

Gemma è l'esatto opposto di Stefania. Volitiva e pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi, ha persino pensato di 'gonfiare' il suo curriculum per aggiudicarsi il posto di Venere. A rimetterla sulla retta via è stata sua madre Veronica, che le ha suggerito di essere semplicemente se stessa.

Stefania ha provato ad avvicinarsi a Gemma. In fondo, entrambe hanno perso un genitore. Le due ragazze non sembrano però andare d'accordo. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di domani, venerdì 5 novembre, si chiuderanno le selezioni per la sostituta di Paola.

La bella Gemma freme, quel posto deve essere suo. Chissà se i consigli di Veronica hanno dato i loro frutti.

Flora vicina alla verità sulla morte di Achille

La caparbia Ravasi ha intuito che la morte di suo padre Achille nasconde dei segreti e che non si tratta di un incidente. Adelaide, fiutato il pericolo, spera che Flora non venga a sapere ciò che è successo in America, ma nemmeno del rapporto che intercorre tra lei e Umberto che, tra l'altro, sembra aver maturato un interesse verso la giovane Ravasi.

Flora inizia così a indagare sul serio e a raccogliere delle prove che facciano luce sulla misteriosa scomparsa di Achille. Che cosa lega suo padre ai Guarnieri? E, ancora, Adelaide e Umberto c'entrano qualcosa con la morte di Ravasi? Ben presto, come assicurato dalle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Cosimo darà delle informazioni molto preziose a Flora in merito.

Adelaide e il commendatore tremeranno al solo pensiero di essere scoperti.

Vittorio scopre l'inganno di Tina, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Vittorio viene a conoscenza di tutta la verità sul demo. Capendo le sue ragioni, le offre il suo aiuto e il suo sostegno. Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 5 novembre, Anna si confiderà con Salvatore, rivelandogli di aver perso il marito e di avere una figlia. Il buon Salvo non le volterà le spalle, anzi: questa prova di fiducia lo avvicinerà ancora di più a lei.