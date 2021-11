Prosegue l'appuntamento con la fiction Storia di una famiglia perbene, di cui mercoledì 24 novembre andrà in onda la quarta e ultima puntata in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti la trama del prossimo appuntamento rivelano che ci sarà la resa dei conti finale tra Maria e Michele: i due, dopo essersi ritrovati a distanza di anni dal loro ultimo incontro, avranno modo di dirsi tutta la verità e per la ragazza giungerà il momento di smascherare il papà di Straziota.

Maria non è felice con Alessandro: spoiler Storia di una famiglia perbene finale

Nel dettaglio, gli spoiler della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene in onda il 24 novembre in prima serata su Canale 5, rivelano che per Maria arriverà il momento di sostenere il fatidico esame di maturità e riuscirà a ottenere anche un buon voto finale.

Dopo questa grande soddisfazione, il suo fidanzato Alessandro le proporrà di trascorrere qualche giornata insieme, nella villa di famiglia al mare, dove ci saranno anche dei suoi amici.

Dopo un momento di tentennamento iniziale, Maria finirà per accettare, seguendo anche il consiglio di sua nonna che le dirà di andare.

Ma quelle giornate che Maria trascorrerà nella villa di Alessandro, si riveleranno un "fallimento": gli spoiler della fiction di Canale 5 rivelano che la ragazza si ritroverà costretta a fare i conti con le prese in giro costanti degli amici del suo fidanzato.

Maria turbata dal ritorno di Michele

Come se non bastasse, Maria sarà sempre più turbata dal ritorno in città di Michele, che non la lascerà affatto indifferente.

Ebbene, le anticipazioni di questa quarta e ultima puntata della fiction in onda mercoledì 24 novembre su Canale 5, rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Michele e Maria si rivedranno.

Il ragazzo, dopo aver saputo che tira una brutta aria nel loro quartiere e che potrebbero verificarsi degli episodi spiacevoli, confesserà a Maria di essere disposto a tutto pur di salvarla, tanto da mettere a repentaglio anche la sua stessa vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maria sbugiarda il papà di Michele: anticipazioni Storia di una famiglia perbene 24 novembre

A quel punto, Maria deciderà di svuotare il sacco e confesserà per la prima volta a Michele, il vero motivo per il quale si era allontanata da lui sette anni prima.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, rivelano che Maria deciderà di sbugiardare Don Nicola, papà di Straziota, rivelando al figlio che fu proprio l'uomo a minacciarla, chiedendole di allontanarsi dal figlio.

In particolare nel caso in cui Maria non avesse accettato quella proposta, lui non ci avrebbe pensato su due volte ad ammazzare suo padre, Antonio, così la ragazza mise da parte il proprio sentimento per Michele, per evitare una strage.