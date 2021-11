C'è grande attesa generale per la nuova puntata del rinnovato Gf vip in arrivo, che andrà in onda il 5 novembre 2021 su Canale 5 e dove si registrerà l'ingresso di Delia Duran nella casa. O, almeno, questo è stando alle relative anticipazioni tv.

Secondo lo spoiler, la modella venezuelana incontrerà, quindi, il marito, Alex Belli, dopo la lettera destinatagli a mezzo social, in cui lei si dichiarava intollerante rispetto ai continui avvicinamenti fisici e alle avance che lo vedono protagonista con le coinquiline vip, nella casa. Particolarmente vicina a Belli può, intanto, dirsi nel gioco, Soleil Sorge.

Nell'attesa della puntata in arrivo, non a caso, in occasione di un confessionale Belli si dice coinvolto da Soleil, tanto da dirsi impossibilitato a starle lontano nella casa. Questo dopo che all'ultima puntata del reality gli è stata mostrata una una clip contenente il contenuto della missiva di Duran, dove la moglie disapprovava la sua vicinanza all'ex Uomini e donne.

Gf vip, Delia Duran pronta al confronto con Alex Belli

Lo spoiler relativo alla 16° puntata in arrivo del Gf vip 6 in corso prevede un colpo di scena, che è atteso da molti telespettatori. Si tratta dell'ingresso nella casa di Delia Duran, che secondo quanto anticipato interverrà nel reality dei vip per un confronto diretto con il marito Alex Belli, rispetto alla condotta che lui ha ad oggi assunto nel reality.

Questo dopo che la modella venezuelana è diventata protagonista della 15° puntata, con l'introduzione della clip della lettera destinata al marito, in cui lei esorta Alex a riflettere sul fatto che la sua vicinanza a Soleil possa essere fraintesa dentro e fuori dal gioco e, per chiedergli di tornare a portarle rispetto.

Il fotografo ancora vicino a Soleil

Alla luce della missiva, in un primo momentoAlex ha cercato invano di mantenere le distanze da Soleil Sorge. Belli non riesce a non proseguire la conoscenza con Sorge. Si ritrova impossibilitato a non restare vicino alla modella italo-americana, per via di un'affinità mentale che lo tiene vincolato a quest'ultima, nel profondo.

A spiegarlo è in queste ore lui stesso, in occasione di un nuovo confessionale.

"Mi ero inculcato nella testa di starle lontano, ma non ce la faccio - fa sapere Alex, sull'intesa con Soleil-. La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua pazzia". Nel confessionale il gieffino poi aggiunge che senza Soleil, per lui, quella intrapresa al Gf vip si sarebbe rivelata un'esperienza tv più difficile. "La nostra connessione diventa sempre più forte e telepatica. Mi fa stare bene. Tra di noi è un incontro continuo, ci cerchiamo ci manchiamo, è inutile nasconderlo", conclude, infine. E, intanto, Soleil Sorge fa eco all'attore, nel suo ultimo confessionale di queste ore, nel reality: "Le sue parole non sono una sorpresa.

Certe cose si sentono".

La reazione del web alla vicinanza di Alex e Soleil, nonostante il dissenso di Delia

Sono indubbiamente delle dichiarazioni forti, quelle rilasciate da Alex e Soleil nei loro ultimi confessionali, che intanto sono immortalate in un video condiviso dalla pagina Instagram del Gf.

A margine del post in questione, l'opinione del web appare intanto piuttosto divisa, rispetto al rapporto intercorrente tra Soleil e Alex che trascende la disapprovazione della moglie del fotografo, Delia Duran. "Alex non sai neanche recitare"; "Alex sei sposato"; "Sarà contenta la moglie", si legge tra i vari commenti social.

Non ci resta altro, intanto, che attendere l'ingresso di Duran nella casa, per vedere come evolverà il rapporto tra Alex e Soleil.