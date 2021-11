Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Una vita che i fan avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso si farà torturare da Santiago Becerra per estorcere a Genoveva Salmeron la verità sulla morte di Marcia Sampaio.

Una vita: Santiago rapisce Felipe e sua moglie

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate italiane, annunciano che Felipe tenderà una trappola a Genoveva grazie all'appoggio di alcuni complici.

Tutto inizierà quando la darklady inizierà a dubitare sull'amnesia del consorte. Dubbi che aumenteranno quando la donna ascolterà un dialogo tra lui e Ramon. Per questa ragione, la Salmeron deciderà di non portarlo a casa dopo le dimissioni dall'ospedale ma di concedersi una seconda luna di miele, approfittando del fatto che non si ricorda dei loro rapporti deteriorati.

Intanto ad Acacias giungerà Santiago, il quale, inizialmente, spierà di nascosto le mosse di Genoveva. In seguito, l'uomo deciderà di mettere in azione un piano diabolico. Becerra, infatti, rapirà Felipe e sua moglie prima di arrivare alle terme, dove avevano intenzione di concedersi una seconda luna di miele. Sarà in questo frangente che l'uomo ammetterà di aver rapito la coppia per costringerli a confessare la sua verità sulla morte di Marcia.

Felipe sottoposto a terribili torture

Nelle nuove puntate di Una vita, Santiago avrà come unico obbiettivo quello di vendicare Marcia e per questo sarà disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo.

Intanto, la notizia del rapimento di Felipe e Genoveva metterà in agitazione l'intero vicinato di Acacias. Santiago, invece, sottoporrà l'avvocato a delle terribili torture per estorcergli la confessione sull'omicidio della Sampaio.

Salmeron, a questo punto, sarà costretta ad assistere alla sofferenza di Alvarez Hermoso senza muovere un dito.

Laura, Mendez e Becerra sono complici dell'avvocato per incastrare la Salmeron

Ma Becerra non sarà solo in questo diabolico piano in quanto si avvarrà della complicità di altri uomini incappucciati. A tal proposito, Genoveva cercherà di usare i soldi per comprare uno di loro per fermare le torture sul marito.

Un'offerta che risulterà vana, visto che Santiago continuerà a fare del male a Felipe.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i fan scopriranno che sotto la maschera si nascondono Laura e il commissario Mendez. I tre, infatti, decideranno di unire le forze per incastrare una volta per tutte Genoveva.

Alonso non apparirà più disposta a vivere sotto il ricatto di Salmeron, tanto da accettare di aiutare il commissario e Santiago per farla finire in galera.