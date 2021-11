Intervistato da Fanpage, l'ex cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti ha ripercorso la sua storia con Gemma Galgani finita sei anni fa. Manetti in questa occasione ha elogiato la sua ex per la femminilità e ha raccontato qualche dettaglio sulla loro prima notte insieme, smentendo di fatto le insinuazioni di Tina, che aveva insinuato che Gemma si fosse concessa subito. L'ex cavaliere ha anche approfittato per esternare il suo pensiero su Isabella Ricci.

L'ex U&D Giorgio Manetti su Gemma Galgani: 'È femminile'

La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è rimasta nel cuore degli appassionati di Uomini e donne.

Sono ormai passati molti anni dalla loro rottura, ma ancora se ne parla. In una lunga intervista rilasciata proprio Giorgio ha nuovamente ripercorso l'intensa relazione vissuta con la 71enne torinese. Dalle sue parole sembra che lui non porti rancore nei confronti della dama, anche se non ha potuto nascondere il fatto di esserci rimasto male per come la storia si è conclusa. anche se ormai è acqua passata, Giorgio non può far altro che ammettere che la femminilità di Gemma Galgani sia indiscutibile: "La puoi giudicare quanto vuoi, ma è femminile, non si scappa".

Giorgio smentisce Tina: 'Non è vero che Gemma si è concessa subito'

Proseguendo l'intervista Giorgio ha smentito le accuse rivolte a Gemma da Tina, la quale ha sostenuto che all'epoca la dama si concesse subito a lui.

Niente di vero, secondo quanto dichiarato Giorgio: "Non è vero che si è concessa subito, siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti". Inoltre l'ex cavaliere di U&D ha svelato anche qualche dettaglio sulla prima volta in cui sono stati insieme. L'uomo sembra ricordare bene quel momento, soprattutto quando la mattina dopo le ha mandato un messaggio con una foto di una gerbera, molto apprezzato dalla dama torinese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma e Giorgio non si sentono più da anni, le parole di lui su Isabella

Da questo piccolo gesto si può capire come Gemma non cerchi attenzioni particolari, tipo viaggi o vacanze, ma semplici gesti, proprio come quelli che le dava Giorgio. Ora, a distanza di anni dalla rottura, come sono i loro rapporti? Manetti a tal proposito ha dichiarato di non sentirla più dal 2016, anno in cui gli ha mandato gli auguri per Natale.

L'uomo si è detto anche convinto che la dama in realtà non sia così "perfida" come appare in studio e che al di fuori del programma sia una persona totalmente diversa. Detto questo, non potevano mancare le domande riguardanti Isabella Ricci, visti i reciproci apprezzamenti che si sono fatti in questi ultimi tempi a mezzo stampa. Lei ha dichiarato di voler conoscere Giorgio e a quanto pare lo stesso vale anche per l'ex cavaliere fiorentino. Nascerà una bella amicizia tra i due? Come la prenderà Gemma se ciò dovesse accadere?