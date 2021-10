Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV "Un posto al sole", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 novembre, Mattia tenterà di avvicinarsi sempre di più a Rossella e nello stesso tempo crescerà la sua insofferenza verso il mondo femminile. Inoltre si terrà il battesimo di Federico e Clara spererà che non accada alcuna lite tra Alberto e Patrizio. Mentre Silvia dovrà scegliere tra Michele e Giancarlo.

Mattia prova ad avvicinarsi a Rossella

Nella puntata di "Un posto al sole" di lunedì 1 novembre, Rossella si troverà in mezzo ad un acceso confronto tra due persone a lei molto vicine, ma la incolumità potrebbe essere messa a rischio dalla presenza di un ammiratore segreto. Intanto Serena ed Elisabetta giungeranno a Palazzo Palladini e saranno accolte con gioia da tutti, meno che da qualcuno. Inoltre si capirà se finalmente Vittorio e Speranza comprenderanno di provare l'uno per l'altra un forte sentimento.

Nell'episodio di martedì 2 novembre, Mattia tenterà di avvicinarsi a Rossella e quando penserà di esserci riuscito, qualcuno si metterà di traverso. Il ragazzo sarà sempre più pieno di rabbia e frustrazione.

Nel frattempo Irene sarà felice per l'arrivo della sorellina, ma anche gelosa perchè temerà di essere trascurata. In tutto questo sembrerà che Vittorio sia pronto ad avere una relazione con Speranza, ma una cosa successa all'improvviso potrebbe fargli cambiare idea.

Mattia è insofferente verso le donne

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 novembre, Michele sarà propenso a riconquistare il cuore di Silvia e si riprometterà di essere molto più presente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rossella e Riccardo invece si mostreranno molto vicini. Intanto Mattia non nasconderà la sua insofferenza e profondo odio nei confronti delle donne. Inoltre Guido e Mariella, ma anche Vittorio, sproneranno Speranza a parlare a cuore aperto con il padre per parlargli delle sue scelte. La ragazza però non se la sentirà di farlo da sola.

Nella puntata di giovedì 4 novembre, Roberto darà per scontato che Marina partirà con lui, ma la Giordano si troverà in una situazione difficile per colpa di Fabrizio. Nel frattempo Silvia, dopo aver sentito i diversi punti di Michele e Giancarlo, dovrà decidere chi scegliere tra i due uomini. In tutto questo alla Torrazza si terrà il battesimo del piccolo Federico.

Clara spera che durante il battesimo di Federico non succeda nulla tra Patrizio e Alberto

In base agli spoiler di venerdì 5 novembre, Marina e Fabrizio avranno un confronto e in apparenza sembrerà che le loro incomprensioni dell'ultimo periodo siano tutte rientrate; un nuovo ostacolo metterà però in pericolo la serenità ritrovata. Intanto Silvia avrà modo di fare una riflessione personale e per scegliere quale uomo avere accanto a sé. Infine Clara sarà preoccupata dalla presenza al battesimo sia di Patrizio che di Alberto e confiderà che non si creino degli episodi sgraditi.