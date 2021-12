Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda oggi, dalle ore 16:10, la conduttrice ha mostrato un video agli allievi della scuola e ai rispettivi insegnanti di ballo e canto. Nel video, la produzione ha messo in evidenza le condizioni in cui riversa la casa di Amici, lasciando senza parole tutti i maestri, indecisi sui provvedimenti da prendere per il disordine generale.

La stanza di LDA ad Amici 21

Il filmato in questione, mostra le stanze in cui dormono i vari allievi della scuola di Amici. In particolare, sono state messe in risalto due camere, tra cui quella di LDA, Albe e Alex.

A tal proposito, Rudy Zerbi si è arrabbiato moltissimo nei confronti del suo allievo, dicendo: "Mi sento umiliato". Inoltre, l'insegnante di canto ha proseguito cercando di far capire ad LDA di quanto sia fortunato a far parte della scuola di Amici, mentre fuori ci sono tantissimi ragazzi che farebbero di tutto pur di essere al suo posto.

Il professore di canto ha poi proseguito assegnando un provvedimento al suo allievo, il quale dovrà pulire tutto per l'intera settimana, al posto dei suoi compagni, senza tralasciare alcuna faccenda domestica. LDA ha cercato di giustificarsi, facendo capire agli insegnanti che le cose mostrate nel video non sono le sue, ma di uno dei ragazzi con cui condivide la stanza.

Nonostante ciò, però, Rudy Zerbi non ha voluto ascoltare ulteriori delucidazioni in merito e ha mandato il suo allievo direttamente in casetta per iniziare a riordinare il caos in cui riversa la sua stanza.

Le dichiarazioni di Alex ad Amici 21

Anche Alex ha voluto precisare il suo punto di vista riguardo le condizioni della casa e, in particolare, della camera che condivide con Albe e LDA.

Il giovane cantante ha dichiarato che spesso ha ripreso personalmente il ragazzo a cui appartengono gli indumenti sporchi a terra, mostrati nel video. Da ciò, ha lasciato intendere che l'unico a tralasciare le pulizie della stanza sia Albe, il quale non ha voluto giustificare il suo gesto, ammettendo di aver sbagliato.

Anna Pettinelli ha deciso di prendersi del tempo in più per poter elaborare la questione e per capire quale sia il provvedimento più opportuno, non ritenendo sufficiente la punizione attuata da Rudy Zerbi.

Federico si esibisce nello studio di Amici 21

Intanto, Maria è rimasta colpita da un giovane ragazzo romano di 21 anni, visto durante i casting, di nome Federico. In particolare, le sono rimaste impresse le parole di Federico, il quale vive in un brutto quartiere di Roma e che pur di intraprendere il suo sogno, lavora ogni giorno, svegliandosi molto presto e facendo enormi sacrifici per non chiedere soldi alla sua famiglia.

Maria ha dato l'opportunità a Federico di esibirsi con un suo brano e di far conoscere la sua storia agli allievi presenti in studio. I professori sono rimasti tutti colpiti dalla forza di volontà del cantante romano e hanno cercato di far capire ai vari allievi che, al di fuori della scuola di Amici, ci sono tantissimi ragazzi pronti a sacrificarsi, pur di essere al loro posto e di raggiungere i loro sogni.

La stanza di Mattia, Christian e Dario

L'altra stanza mostrata nel video è quella appartenente a Mattia, Christian e Dario. Raimondo Todaro si è arrabbiato moltissimo nei confronti dei suoi due allievi, i quali avevano subito già un precedente provvedimento disciplinare per le condizioni della loro camera. L'insegnante di ballo si è sentito preso in giro dai due ragazzi e deciderà il provvedimento più opportuno per i due ballerini. Tutti i professori hanno richiesto ulteriore tempo per capire meglio come agire nei confronti dei loro allievi.

Domani verrà mandato in onda il seguito del daytime con le eventuali decisioni prese, in particolare nei confronti di coloro che si sono rivelati essere i più disordinati.