Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni della nuova registrazione di questo lunedì 6 dicembre, rivelano che c'è stato spazio per le nuove vicende legate al percorso di Gemma Galgani. La dama torinese continua a essere al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali anche se, dopo essersi ripresa dal Covid 19, ha trovato un nuovo cavaliere. Occhi puntati anche sulla tronista Roberta: anche questa settimana, ha confermato di essere in profonda crisi.

Spoiler Uomini e donne, registrazione 6 dicembre: Gemma bacia Leonardo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 6 dicembre 2021, rivelano che c'è stato spazio per le novità legate al percorso di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, ha avuto modo di approfondire la frequentazione con Leonardo, il nuovo cavaliere che ha chiamato il programma per conoscerla.

Tra i due tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi: durante le riprese di oggi pomeriggio, è stato svelato che tra Gemma e Leonardo c'è stata una nuova esterna e questa volta è scattato anche il bacio. La dama, quindi, ha ceduto già alla passione con la new entry nel parterre del trono over:.

Roberta non ha ancora fatto la sua scelta: spoiler Uomini e donne

Leonardo si rivelerà la persona giusta per Gemma Galgani, in grado di farle prendere la decisione di abbandonare il programma, così come è stato per Isabella nella registrazione precedente?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione legata a Gemma, gli spoiler della nuova registrazione di questo lunedì 6 dicembre 2021, rivelano che c'è stato spazio anche per le novità del percorso di Roberta.

La tronista ha riaccolto in studio il corteggiatore Luca, dopo che aveva scelto di andare via e quindi di "mollare la presa".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Roberta ha ballato con lui in studio ma è stata protagonista anche di una nuova esterna con Samuele, durante la quale però, questa volta non c'è stato nessun nuovo bacio.

Marika conosce Luigi, doppia esterna per Matteo: spoiler Uomini e donne registrazione 6 dicembre

Sta di fatto che, durante le riprese del programma di questo lunedì pomeriggio, non c'è stata nessuna scelta ufficiale da parte della tronista.

Occhi puntati anche sulla dama Marika che sta conoscendo un nuovo cavaliere, di nome Luigi: tra i due scatterà la scintilla della passione?

Spazio anche alle vicende di Matteo Ranieri: gli spoiler di questa registrazione di U&D, riportati dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista ha fatto un'esterna con Federica e un'altra con una corteggiatrice nuova che ha conquistato la sua attenzione.

Nessun nuovo tronista in studio a Uomini e donne dopo la scelta di Andrea Nicole

A differenza di ciò che credevano i fan della trasmissione di Maria De Filippi, nonostante la scelta di Andrea Nicole (caratterizzata da un bel po' di polemiche), questa settimana non c'è stata la presentazione di nessun nuovo tronista,.

Per il momento, quindi, Roberta e Matteo continuano a essere gli unici due protagonisti della trasmissione di Canale 5 ma, non si esclude, che nel corso delle prossime registrazioni possa esserci la presentazione di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.