Le anticipazioni sui palinsesti Rai di gennaio 2022 prevedono la messa in onda di diverse fiction e nuovi show che andranno in onda in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia. Tra i titoli più attesi spicca sicuramente Doc 2 - Nelle tue mani, la serie medical con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Tra gli show, invece, ci sarà un'edizione "nip" di Tale e Quale show condotto da Carlo Conti.

Palinsesti Rai gennaio 2022, anticipazioni: tra le fiction spicca Doc 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di gennaio 2022, prevedono il ritorno di Doc 2 - Nelle tue mani. La serie televisiva con Luca Argentero tornerà in onda in prime time sulla rete ammiraglia con le nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende del dottor Andrea Fanti, che si ritroverà ancora una volta a fare i conti con i fantasmi del suo passato e alle prese con una difficile situazione dal punto di vista sentimentale.

La messa in onda di questa seconda stagione di Doc è in programma a partire da giovedì 13 gennaio, nel prime time della rete ammiraglia.

La Sposa e Non mi lasciare, anticipazioni fiction Rai gennaio

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Rai di gennaio 2022, prevedono anche il debutto di una nuova attesissima serie televisiva che ha tutte le carte in tavola per ottenere un grande successo dal punto di vista auditel.

Trattasi de La Sposa, una nuova serie con protagonista Serena Rossi che andrà in onda la domenica sera e avrà così il compito di sfidare gli appuntamenti serali di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis che tornerà nella prestigiosa fascia serale dopo il successo dello scorso anno.

Un altro titolo in programma sempre su Rai 1 nei palinsesti del mese di gennaio è Non mi lasciare, la serie televisiva che vedrà protagonista Vittoria Puccini.

Ma, nel corso della stagione televisiva Rai di gennaio ci sarà spazio anche per il ritorno de Il Paradiso delle signore 6.

Tali e Quali nel sabato sera: anticipazioni palinsesti Rai gennaio

La soap opera quotidiana, che appassiona una media di oltre due milioni di fedelissimi al giorno, riprenderà la regolare messa in onda da lunedì 3 gennaio, come sempre nello slot orario delle 15:55 circa.

quanto riguarda, invece, le anticipazioni sugli show che saranno in onda su Rai 1 nel corso delle prossime settimane, spicca Tali e Quali, lo show condotto da Carlo Conti che avrà come protagoniste persone comuni che si metteranno in gioco con le imitazioni di personaggi famosi.

Il varietà andrà in onda di sabato sera, a partire dall'8 gennaio 2022 e dovrà così sfidare la corazzata C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Mara Venier e Fialdini confermate nella domenica pomeriggio di Rai 1

Per quanto riguarda il daytime di gennaio, invece, è confermatissima l'accoppiata della domenica pomeriggio che vede protagoniste Mara Venier e Francesca Fialdini.

Gli appuntamenti con Domenica In così come quello con Da noi a ruota libera, saranno regolarmente in onda nella fascia oraria del dì di festa che va dalle 14 alle 18:40 circa.

Al sabato pomeriggio, invece, proseguirà l'appuntamento con Dedicato, la trasmissione condotta da Serena Autieri che non sta ottenendo proprio dei risultati d'ascolto brillanti.