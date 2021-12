Prosegue l'appuntamento con Beautiful e le puntate americane che vedono Hope in lotta con Ridge. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che Forrester arriverà a una scelta davvero inaspettata che riguarda la giovane Logan e che, inevitabilmente, lo metterà contro Brooke. A quel punto, Deacon capirà che è arrivato il momento giusto per farsi avanti con la sua ex.

Hope vuole frequentare Deacon: anticipazioni americane Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Beautiful svelano che il ritorno di Deacon Sharpe a Los Angeles porterà un bel po' di guai alla famiglia Forrester.

Deacon, in un primo momento, cercherà l'alleanza di Sheila, visto che anche lei è intenzionata a distruggere i Forrester, colpevoli di aver fatto soffrire entrambi. Sharpe, però, cambierà ben presto strategia.

Hope è stata chiara: non potrà rinunciare a frequentare suo padre Deacon, specie ora che ha pagato il conto con la giustizia. A darle contro saranno Ridge e Steffy, che la obbligheranno di fatto a non avere alcun rapporto con l'odiato Sharpe. La situazione degenererà molto presto.

Brooke ricorda i momenti di passione con Deacon

Come raccontano gli spoiler della soap americana Beautiful, Sheila dovrà rinunciare all'alleanza con Deacon e continuare da sola con il suo piano per mettere Steffy con le spalle al muro, visto che è solo a causa sua se non può vedere liberamente il figlio Finn.

La perfida Carter sarà distribuito a tutto pur di farla pagare molto cara alla giovane Forrester. E sarà proprio per la figlia che a Los Angeles tornerà Taylor.

A quanto pare, Taylor non resterà indifferente al suo ex marito Ridge e, approfittando dell'ennesima crisi che sta vivendo con Brooke, non perderà tempo per riavvicinarsi a lui.

Forrester ritroverà in lei la donna forte e concordata della quale si è innamorato, pronta a difendere a ogni costo la sua famiglia.

Il fatto che Brooke stia dalla parte di Hope e la incoraggi a frequentare suo padre Deacon, non farà altro che inasprire i rapporti con Ridge.

Come se non bastasse, Brooke ripenserà con nostalgia ai momenti di passione condivisi con Sharpe, fatto che non esclude un ritorno di fiamma inaspettato.

Speranza cacciata di casa, spoiler Beautiful

I colpi di scena non finiscono qui. Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge ha avuto un acceso scontro con Hope proprio riguardo la sua intenzione di frequentare suo padre.

Forrester sarà chiaro con la giovane Logan: se vuole vedere Deacon, lo farà lontano dalla loro abitazione. Di fatto, Ridge caccerà di casa Hope, che non perderà tempo per informare la madre di quanto accaduto.

Ovviamente Brooke andrà su tutte le furie e l'ultimatum di Ridge non farà altro che avvicinarla ancora di più all'affascinante Sharpe, pronto a consolarla a braccia aperte.