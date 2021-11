Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, trasmessa dal lunedì al sabato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre, Thomas continuerà a essere ossessionato da Hope e parlerà con lei attraverso un manichino. Inoltre Carter informerà Brooke e Ridge che davanti alla legge sono ancora marito e moglie, mentre Zende capirà di essere attratto da Zoe.

L'ossessione di Thomas verso Hope non è finita

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 29 novembre al 4 dicembre, Charlie farà numerose domande a Carter in merito alla sua relazione con Zoe. Hope e Liam, invece, dialogheranno sul cambiamento portato avanti da Thomas.

Quest'ultimo ufficialmente dirà di essere un uomo diverso, ma in segreto la sua ossessione verso Hope non è mai finita. Intanto Zoe accetterà di cenare con Carter e l'uomo penserà che questo possa essere l'inizio di una nuova vita insieme.

Brooke dice a Hope di stare lontana da Thomas

Secondo le anticipazioni della settimana fino al 4 dicembre, Liam si troverà in ufficio insieme a Hope e la coppia parlerà nuovamente di Thomas. Lui rivivrà nella sua mente tutte le vicende successe negli ultimi anni, specie quella che ha visto Forrester allontanare Beth dalla sua vera famiglia. Secondo Liam, pertanto, lui non cambierà mai. Quando arriverà pure Zende la sfiducia verso Thomas crescerà a dismisura e solo Hope la penserà diversamente.

Nel frattempo quest'ultima si confiderà con Brooke riguardo Thomas e non appena la madre capirà che Hope ha intenzione di lavorare con lui per la linea di moda, le ribadirà di non fidarsi di lui. La sua preoccupazione crescerà dopo aver visto i suoi bozzetti. In tutto questo Carter, durante la serata romantica organizzata con Zoe, le dirà in maniera inequivocabile di amarla e le chiederà di andare a vivere insieme, ma la ragazza declinerà la sua proposta.

Zende, invece, non riuscirà più a negare a se stesso di provare una forte attrazione per Buckingham.

Quinn si difende dalle accuse mosse da Wyatt

In base agli spoiler, Zende rimarrà stupito quando lo verrà a trovare il suo ex suocero Julius Avant. Quest'ultimo sarà dispiaciuto per la separazione avvenuta con la figlia e lo spronerà ad andare avanti con la sua vita.

Intanto Wyatt e Flo discuteranno su quanto fatto da Quinn e Shauna contro Brooke e Ridge. Fulton si unirà alla conversazione e proverà a difendersi dalle critiche portate avanti dal figlio.

Nel frattempo Zende sarà rattristato perché il messaggio inviato a Zoe, nel quale la invitava a non accelerare nella relazione con Carter, non è stato consegnato. In tutto questo Thomas continuerà ad avere delle allucinazioni con il manichino somigliante a Hope. Infine Carter informerà Brooke e Ridge che il ricorso presentato da Quinn e Shauna è stato respinto e pertanto davanti alla legge loro sono ancora marito e moglie.