Notte turbolenta per Lulù all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La giovane principessina ha dovuto fare i conti con uno scherzo che è stato architettato ai suoi danni da parte di Biagio D'Anelli e Gianmaria Antinolfi, ma non l'ha presa per niente bene. La reazione di Lulù, infatti, non è stata delle migliori e la ragazza è apparsa a dir poco furiosa, al punto da andare via e scoppiare in lacrime.

Lulù furiosa nella notte dopo lo scherzo di Biagio e Gianmaria organizzato al GF Vip 6

Nel dettaglio, la serata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è andata nel migliore dei modi ma in piena notte, Lulù si è ritrovata a fare i conti con lo scherzo architettato da Biagio e Gianmaria, con la complicità anche di altri "vipponi".

I due mentre stavano parlando in maniera tranquilla, raccontando una storia, hanno provato a far spaventare la principessina e ci sono riusciti.

La reazione di Lulù, però, non è stata affatto delle migliori: la ragazza non ha gradito per niente il modo di fare dei suoi compagni di gioco e prima li ha mandati "a quel paese" dopodiché se ne è andata via, rifugiandosi nel bagno.

La dura reazione di Lulù al GF Vip: sbotta contro Biagio e Gianmaria e li manda 'a quel paese'

"Io vi mando a fare in... non posso sopportarle queste cose. Sto male io, non ho dormito tante volte quando ero piccola per queste cose", ha sbottato Lulù mentre mandava a quel paese Biagio e Gianmaria, allontanandosi dalla zona living.

Insomma lo scherzo organizzato al Grande Fratello Vip non è affatto piaciuto alla giovane principessina Selassié che si è poi rifugiata in bagno, in lacrime, confermando di non aver gradito la "scenetta".

Riusciranno Biagio e Gianmaria a farsi perdonare nel corso delle prossime giornate? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, al centro delle dinamiche di questo GF Vip continua ad esserci anche la coppia composta da Soleil Sorge e Alex Belli.

Il feeling speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

I due continuano ad essere al centro di questo feeling speciale che è nato tra di loro all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se non mancano mai i dubbi sul loro rapporto.

Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Alex ha ammesso di essere in crisi al punto da sostenere di voler abbandonare il gioco.

Alla fine, però, ci ha ripensato ed ha scelto di proseguire il suo percorso in casa. A spiazzare, in queste ultime ore, è stata anche Soleil Sorge che si è dichiarata ad Alex Belli confermando che il loro è un "vero amore" e consigliando all'attore di non scappare da questa situazione che si è venuta a creare.