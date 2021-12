Prosegue su Rai 1 la programmazione della serie tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, si apprende che Marco e Gemma si scambieranno il loro primo bacio, nonostante Stefania non approvi questa unione. Inoltre Adelaide si opporrà a Flora, mentre Agnese avrà un malore e cadrà per terra priva di sensi.

Irene è dispiaciuta per l'imminente trasferimento di Stefania

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 6 dicembre, Irene sarà giù di morale per il trasferimento di Stefania e non si recherà a lavoro.

Gloria però la inviterà a ragionare e infatti la ragazza andrà a casa Colombo. Intanto Flora da una parte sarà felice per avere ottenuto un contratto a tempo indeterminato come stilista del Paradiso, ma nello stesso tempo non si arrenderà all'idea di scoprire la verità sulla morte del padre e davanti a Umberto e Adelaide faticherà a tenere nascosto il suo nervosismo. Inoltre Armando si confronterà con Salvo e prenderà le difese di Agnese.

Nell'episodio di martedì 7 dicembre, Adelaide temerà che Flora stia progettando qualcosa e ha in mente di organizzarle un tranello. Nel frattempo Vittorio darà a Stefania il compito di lavorare insieme a Marco al prossimo numero della rivista e tra i due non mancheranno sicuramente momenti di conflitto.

In tutto questo Agnese redarguirà Armando sul fatto non doveva dire niente a Salvo sulla loro storia, mentre tra Marcello e Ludovica inizierà a pesare il ceto nobiliare della giovane Brancia.

Flora vuole capire cosa nascondono i Guarnieri

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 8 dicembre, Marco proverà a conquistare Gemma, ma Stefania si opporrà alla loro unione in ogni modo, a maggior ragione che Veronica le ha chiesto di controllare la figlia.

Intanto Dora cercherà di avvicinarsi a Nino, con Tina che invece sarà in ansia per l'avvicinarsi dell'intervento. Inoltre non mancheranno i dissapori tra Salvo e Agnese, con quest'ultima che scorderà il ferro acceso in sartoria e rischierà di provocare un incendio.

Nella puntata di giovedì 9 dicembre, dopo quanto successo al Paradiso, Vittorio inviterà Agnese a prendersi un poco di riposo.

Nel frattempo si avvicinerà il periodo natalizio e tutti si appresteranno a scrivere dei pensieri che poi saranno messi sull'albero. Dora vorrà sapere cosa ha scritto Nino. In tutto questo Adelaide farà la guerra a Flora, mentre quest'ultima sarà sempre più propensa a capire cosa nascondono i Guarnieri.

Tina e Agnese preoccupate per l'operazione

In base agli spoiler di venerdì 10 dicembre, Agnese e Tina apprenderanno la data dell'operazione e saranno preoccupate. Salvo invece sarà infuriato con la madre e questa cosa metterà in disagio Anna. Intanto Umberto sarà deluso per l'atteggiamento di Flora, che sta facendo di tutto per evitare che il Guarnieri e Adelaide capiscano qualcosa sulle indagini portate avanti da lei. Inoltre Gemma e Marco si daranno il loro primo bacio, malgrado Stefania non sia d'accordo al loro avvicinamento. Infine Tina e Vittorio troveranno Agnese svenuta per terra.