Il rapporto fra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan continua a tenere banco all'interno del Grande Fratello Vip 6 divenendo di fatto uno dei temi più discussi del Reality Show. Inizialmente, fra l'opinionista e la showgirl, i dubbi sul loro legame erano tanti e la loro situazione si presentava abbastanza travagliata e altalenante. Nelle ultime ore, però, la questione sembrerebbe aver preso una piega decisamente più chiara. Nonostante un sentimento di tristezza e malinconia dovuto al fatto che nella puntata di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, uno dei due concorrenti potrebbe lasciare il programma, la distanza fra i due gieffini comincia ad accorciarsi sempre di più tanto da vederli sempre più complici ed intimi.

Miriana e Biagio, baci durante la festa di Jessica

Oggi, 27 dicembre 2021, è anche il compleanno di Jessica Selassié che compie 27 anni. All'interno della casa più spiata d'Italia sono partiti i festeggiamenti nella serata di ieri per la principessa etiope e questo ha rappresentato per Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli la possibilità di vivere un momento di serenità. La showgirl campana ha raggiunto il pugliese in giardino. I due si sono stretti in un abbraccio stretto e caloroso e non sono mancati i tanti baci che entrambi gli inquilini del loft di Cinecittà si sono scambiati davanti agli altri compagni d'avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il legame fra la soubrette ed il 38enne sta iniziando ad aumentare sempre di più e sono sempre più vicini.

Miriana Trevisan a D'Anelli: 'Mi fai stare bene'

Tanti sono stati i giorni di coccole, effusioni e bacetti sotto le coperte per Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Entrambi stanno vivendo una situazione particolare visto che il loro feeling sta divenendo sempre più forte ma sono in nomination e rischiano di uscire dal reality show nel live di questa sera 27 dicembre 2021.

La campana, nel corso della festa di Jessica Selassié si è lasciata andare ed ha ceduto alle avance di uno degli opinionisti del salotto di Barbara D'Urso. Mentre i due gieffini si baciavano, la 49enne ha rivelato di sentirsi finalmente libera e serena. "Mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più", ha affermato Trevisan al pugliese, aggiungendo: "Mi fai stare bene".

La showgirl ha poi evidenziato di essere contenta che si stanno vivendo il momento e che D'Anelli ha sottolineato che lei si sta esponendo. Miriana si è definita anche molto felice per il fatto che sono riusciti a superare le loro incomprensioni ed ha invitato il compagno di avventura a non cambiare mai in quanto lo trova splendido così com'è, tanto da volergli bene davvero. Staremo a vedere se entrambi resisteranno alla nomination, oppure se uno dei due dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6.