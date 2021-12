Momenti di chiarimenti all'interno del Grande Fratello Vip 6 fra Soleil Sorge ed Alex Belli. Mentre gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia erano in salone, l'attore e l'italo-americana hanno deciso di stare in veranda per avere la possibilità di chiarire la loro discussione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre 2021. La loro lite ha provocato un evidente nervosismo in entrambi i concorrenti del Reality Show.

La discussione tra Alex Belli e Soleil Sorge

Vedendo Alex Belli preso dal raccontare ai nuovi coinquilini del loft di Cinecittà alcune tra le scene più cult accadute in questi primi mesi del programma targato Mediaset, l'italo-americana si era alzata dalla sua postazione affermando: "Non sapevo fosse un tuo monologo".

Quando l'attore l'ha raggiunta in camera da letto per capire cosa fosse successo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva sottolineato che il compagno d'avventura ha grande mania di protagonismo. Dalla sua, invece, il gieffino aveva affermato che la prima a mancare di rispetto era stata l'influencer alzandosi.

Il confronto tra Belli e Sorge

Il 38enne ha sostenuto le proprie ragioni, provando a comprendere la motivazione per cui la fashion blogger ha deciso di alzarsi mentre lui stava parlando agli altri concorrenti del GF Vip 6. L'attore stava intrattenendo gli inquilini della casa più spiata d'Italia raccontando i momenti più divertenti accaduti nel loft di Cinecittà. Sorge non ha avuto intenzione di abbassare la guardia ed è tornata ad evidenziare quando dichiarato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

L'italo-americana ha poi aggiunto di non sentirsi più incline a voler tollerare le sue manie di protagonismo in quanto il Grande Fratello Vip è un gioco di tutti i protagonisti che vi partecipano, non essendo soltanto un palcoscenico per l'attore. Belli, a quelle parole, ha risposto: "Vuoi la ragione, te la do la ragione", quasi palesando la volontà di lasciare la discussione per non portare avanti l'astio sorto con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Alex e Soleil si abbracciano

Alex Belli ha così preso la decisione di calmare i toni e sotterrare l'ascia di guerra per chiarire con la fashion blogger. Entrambi i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno proseguito il confronto mettendo in evidenza le loro posizioni differenti ma con un'evidente intesa che ha finito per unirli come se non potessero riuscire a rimanere arrabbiati fra di loro.

Al termine di un chiarimento molto lungo della situazione che si era creata, l'attore e Soleil Sorge si sono lasciati andare a un abbraccio decidendo di abbandonare i rispettivi rancori e i dubbi sulla discussione del pomeriggio.