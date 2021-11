Fanno discutere le distanze che Manuel Bortuzzo sta prendendo da Lulù Hailé Selassié, al Grande Fratello Vip, dopo la lite che lo ha visto scagliarsi contro la "principessa", accusandola di non rispettare le sue esigenze di solitudine.

Sul web sono stati molti gli utenti che in queste ore hanno preso posizione, con giudizi più o meno aspri rispetto ai tira e molla fra i due giovani, fino alla rottura di questi giorni.

In particolare Simone Pedersoli - influencer e scrittore affetto da atrofia muscolare spinale - invita alla riflessione sull'ipotesi che, alla base del rapporto altalenante tra il gieffino e Lulù, vi sia che la non accettazione della disabilità da parte di Manuel.

Per i più critici nel web, invece, Bortuzzo si prenderebbe gioco dei sentimenti di Lulù.

Gf vip, si accende la polemica su Manuel Bortuzzo per Lulù Hailé Selassié

Il Gf vip 6 è al centro di una bufera social che vede nel mirino delle contestazioni la condotta che Manuel Bortuzzo ha assunto nella Casa con la conoscente intima, Lulù Hailé Selassié.

Come emerge da una clip trasmessa alla nuova nonché 18° puntata del reality, nonostante i loro momenti di avvicinamenti, Manuel ha spesso preso le distanze da Lulù quando lei lo ha incalzato su un loro eventuale futuro di coppia. Com'è accaduto all'ultima lite tra i due, dove, con parole colorite, il nuotatore ha rifiutato la vicinanza di Lulù chiedendole di lasciarlo in pace.

Alla visione della clip, in diretta, Lucrezia è apparsa in lacrime, palesando un forte malcontento rispetto alla rottura avuta con Bortuzzo. Inoltre per lei è giunto il rimprovero di Alfonso Signorini. Il conduttore l'ha criticata per essere troppo presente nei confronti di Manuel, per la continua richiesta di attenzioni che - a detta di Signorini - Lulù avanzerebbe a Manuel, non tenendo conto dell'esigenza di solitudine che spesso in lui ricorre, sin dal giorno che ha segnato la sua disabilità (il giovane infatti è rimasto paralizzato in seguito a una sparatoria subita nel 2019, ndr).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manuel Bortuzzo, il parere dell'atleta paralimpica Monica Contrafatto

A margine del rimprovero di Alfonso Signorini, sono in tanti, ora, tra i telespettatori in rete a schierarsi invece dalla parte della ragazza e a contestare la posizione di Manuel Bortuzzo.

Tra questi anche l'atleta paralimpica Monica Contrafatto, che su Instagram sentenzia così su Manuel: "Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza.

Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato". Il messaggio, poi, prosegue con un sonoro invito allo "#StopVittimismo a favore di telecamere!".

GF vip, le parole di Simone Pedersoli su Manuel Bortuzzo

Tra i commenti emerge poi quello dell’influencer, affetto da atrofia spinale muscolare, Simone Pedersoli: "A mio avviso l’unica colpa che ha Manuel Bortuzzo, che alla fine non è neanche una colpa, è quella di non essersi accettato. Di non aver accettato la sua disabilità. E tu Manuel devi capire che puoi contare come tutti alla felicità".

Pedersoli poi prosegue: "Lui dice sempre che può puntare solo alla serenità perché non potrà mai essere felice: è proprio questo il problema.

Che tu non ti sei accettato Manuel. Bisogna accettarsi. Devi capire che puoi puntare ad entrambe le cose. Puoi essere sia sereno che felice. E tutte le persone possono essere felici. Lo dico direttamente a te Manuel, sperando che questo messaggio ti arrivi".

Nel frattempo, come emerge dal daytime del Gf vip 6, Lulù Hailé Selassié ha pensato di scrivere una lettera per il nuotatore, speranzosa di riprendere i rapporti con Bortuzzo.