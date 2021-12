Colpo di scena prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista questo venerdì 17 dicembre. Gli ex concorrenti che hanno partecipato al reality show e che sono stati eliminati, non saranno tutti presenti in studio, come accade tradizionalmente durante gli appuntamenti del prime time. A svelarlo è stata la principessina Clarissa, che sui social ha svelato quello che accadrà nel corso di questa nuova diretta del programma condotto da Alfonso Signorini.

Clarissa ed altri ex concorrenti assenti in studio al GF Vip

Nel dettaglio, Clarissa ha voluto svelare in anteprima ai numerosi fan che la seguono sui social, quello che accadrà nel corso della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì 17 dicembre.

La giovane Selassié ha anticipato che questa sera non sarà nel parterre degli ex concorrenti che sono stati già eliminati dal gioco. E, il motivo, ha a che fare con il Covid-19.

"Con grande rammarico devo annunciarvi che stasera non sarò presente alla puntata del GF Vip", ha scritto Clarissa in una delle story che oggi pomeriggio ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram.

Ecco perché Clarissa ed altri ex concorrenti del GF Vip non saranno in studio

"Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid", ha aggiunto ancora Clarissa svelando così che non sarà l'unica ex concorrente di questa sesta edizione del reality show che non prenderà parte alla nuova diretta in onda su Canale 5.

Rispettosi delle regole previste dalla produzione, Clarissa e gli altri ex concorrenti che con lei hanno condiviso tempo con questa persona positiva al Covid, dovranno fare un periodo di quarantena obbligatoria.

"Le regole prima di tutto", ha aggiunto ancora Clarissa su Instagram aggiungendo però che nonostante tutto commenterà da casa questa nuova puntata del GF Vip, assieme ai fan social.

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip per un confronto con Soleil

Di sicuro, però, in questa nuova puntata del GF Vip sarà presente Alex Belli, squalificato al termine della passata diretta del reality show.

L'attore, così come ha svelato il conduttore Alfonso Signorini, questa sera varcherà nuovamente la soglia della porta rossa di Cinecittà, per avere un nuovo confronto diretto con Soleil Sorge, dopo che i due si sono lasciati in un modo a dir poco pessimo.

E così, tra Alex e Soleil arriverà il momento della fatidica resa dei conti finale: l'ex protagonista di Uomini e donne crederà alla versione dei fatti che fornirà l'attore oppure continuerà a credere di essere stata presa in giro e "raggirata" da Belli? Lo scopriremo nel corso dell'attesissimo confronto previsto in diretta tv al GF Vip.