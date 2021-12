Venerdì 17 dicembre andrà in onda la 28ª puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio, come di consueto, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nonostante Alex Belli abbia lasciato la casa insieme a sua moglie Delia Duran, stando alle anticipazioni sarà ancora lui il protagonista della serata. Pare, infatti, che sia pronto a rientrare temporaneamente per confrontarsi con alcuni dei suoi ex coinquilini.

Alex Belli e Soleil Sorge di nuovo faccia a faccia

Alex Belli il 17 dicembre ritornerà nella casa del Grande Fratello Vip e si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge.

I due avranno un ultimo confronto - forse chiarificatore - dopo quello che è successo durante la diretta di lunedì 13, quando Alex ha deciso di abbandonare il programma per ricongiungersi con la moglie Delia.

Soleil non ha reagito bene e ha trascorso i giorni seguenti - i primi senza Alex - piangendo per la delusione. L'influencer italo-americana nelle prossime ore potrà finalmente dire tutto ciò che pensa a Belli. Nei giorni scorsi, sfogandosi con i suoi compagni d'avventura, ha dichiarato di aver coperto molte volte l'attore emiliano per non metterlo in difficoltà.

Alex avrà modo di parlare anche con altri concorrenti. I vipponi, dopo l'uscita di Belli, hanno espresso i rispettivi pareri e non hanno speso parole tenere nei confronti dell'attore.

Le altre anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 6 del 17 dicembre

Durante la diretta del 17 dicembre del GF Vip 6 non si parlerà solo di Alex e Soleil. Infatti ci sono ancora dei vipponi che devono comunicare se decideranno di lasciare la casa o di continuare fino alla finale che si terrà il 14 marzo 2022. Pare che Aldo Montano e Manila Nazzaro siano intenzionati ad abbandonare il programma.

Lunedì 13 dicembre è stata Francesca Cipriani ad interrompere la sua avventura all'interno del realty targato Mediaset. La showgirl, prossima alle nozze con il fidanzato Alessandro Rossi, ha dichiarato di avere dei problemi di salute e di doversi sottoporre a dei controlli medici.

Ci sarà poi spazio per l'ingresso di tre nuovi concorrenti.

Si tratta di Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Quest'ultimo sarebbe stato chiamato per sostituire Giulio Raselli. Non mancheranno poi le nomination. Invece non ci sarà alcuna eliminazione perché durante la puntata precedente non c'è stato il tempo per invitare i vipponi a indicare i nomi dei coinquilini da mandare al televoto.