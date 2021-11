Nuove tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, infatti, Soleil Sorge ha avuto una dura reazione contro il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, complice il fatto che ci sono stati degli atteggiamenti da parte del ragazzo che proprio non le sono piaciuti. Ebbene, in un momento di sfogo con Alex Belli, Soleil ha perso completamente le staffe, tanto da ammettere di essere pronta anche ad abbandonare il reality show Mediaset.

Gianmaria e Soleil ai ferri corti al GF Vip 6

I due ex fidanzati si sono ritrovati ai ferri corti nella casa del GF Vip 6, dal momento in cui Gianmaria ha "trattato male" Soleil, chiedendole di allontanarsi dalla cucina, dato che quel giorno non spettava a lei preparare il pranzo.

La reazione di Sorge, però, non è stata delle migliori e non avendo gradito il modo di fare del suo ex fidanzato Gianmaria, è andata subito in escandescenza.

La reazione di Soleil è stata molto dura nei confronti di Antinolfi: la ragazza in un momento di sfogo con Alex Belli, si è scagliata duramente contro il suo ex fidanzato, ammettendo di essere irritata dal suo atteggiamento.

"Sono infastidita, mi manda in fumo", ha sbottato Soleil nella casa del Grande Fratello Vip, sottolineando poi il fatto che Gianmaria sarebbe una "brutta persona".

Soleil Sorge minaccia di lasciare il reality show Mediaset

"Mi fa schifo sta roba, fa schifo. Si smaschera da solo. Perché io devo vivere questo?", ha ribattuto ancora Soleil Sorge puntando il dito contro il suo ex fidanzato e arrivando addirittura a minacciare di essere pronta a lasciare la casa di Cinecittà, pur di evitare di vivere ancora con lui sotto lo stesso tetto.

"Che lo facessero uscire di qua, perché io non ne posso più. Ti giuro che me ne vado via", ha proseguito ancora l'ex protagonista di Uomini e donne parlando con Alex Belli e minacciando così di essere pronta addirittura a lasciare il gioco nel caso in cui Antinolfi non venga eliminato.

Il verdetto finale, infatti, arriverà nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in programma questo venerdì 19 novembre su Canale 5.

Soleil vuole Gianmaria fuori dalla casa del GF Vip 6

Gianmaria Antinolfi, infatti, si trova in nomination assieme a Sophie Codegoni e Miriana Trevisan: uno dei tre lascerà definitivamente il gioco al termine di questa nuova puntata.

A decidere le loro sorti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e, a tal proposito, Soleil non ha risparmiato degli appelli ai suoi stessi fan, affinché si mobilitino per far sì che Gianmaria sia eliminato dalla casa del GF Vip.

Le sue richieste verranno accolte dai numerosi sostenitori social? Lo scopriremo venerdì sera in diretta.