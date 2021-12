Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni relative all'episodio del 17 dicembre sono incentrate su Nino. Il giovane seminarista sta affrontando un momento di crisi che non passa inosservato agli occhi attenti di Dora e Armando. Vianello si confiderà con Irene, la quale le suggerirà di avvicinarsi al seminarista e sfruttare il suo momento di titubanza per provare a farsi avanti con lui. Nel frattempo Gemma verrà colpita da un'inaspettata sorpresa trovata nel suo armadietto, che le farà ricordare il periodo in cui insieme al padre costruiva il presepe.

Flora, intanto, sarà pronta a partire per gli Stati Uniti, ma prima di lasciare il Paradiso deciderà di fare un regalo a tutte le Veneri. Anna, infine, ha un segreto che teme di condividere con Salvatore, per tale ragione prenderà una difficile decisione

Anticipazioni 17 dicembre Il Paradiso delle Signore: Nino è in crisi, Irene spinge Dora ad avvicinarsi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che, nella puntata del 17 dicembre, Irene consiglierà a Dora Vianello di approfittare del momento di crisi di Nino per provare ad avvicinarsi a lui. Il seminarista, infatti, è indeciso su quale strada percorrere nel suo futuro e secondo Irene questo potrebbe essere il momento migliore per far sì che Dora possa fare la sua mossa.

Anche Armando, che scoprirà la verità sul giovane seminarista, deciderà di parlare con Don Saverio del suo difficile periodo.

Nel frattempo Gemma troverà nel suo armadietto una sorpresa: un pensiero che la porterà a ricordare il tempo trascorso con il papà quando nel periodo natalizio costruivano insieme il presepe. La giovane Zanatta si commuoverà nel riportare alla mente il periodo di quando era bambina.

Flora è in partenza per gli Stati Uniti

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Flora in procinto di partire per gli Stati Uniti per le vacanze natalizie. Prima di lasciare l'Italia la nuova stilista darà in dono a ciascuna delle Veneri un regalo, salutandole con affetto.

Anna, intanto, porta con sé un segreto che riguarda l'identità della piccola Irene e sarà indecisa se raccontare tutta la verità a Salvatore.

La ragazza non riuscirà a confessarglielo in quanto temerà che Salvo possa giudicarla male e reagire in modo aggressivo. Per tale ragione prenderà un'importante decisione, anche se questa causerà un profondo dolore.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore. Tina si è particolarmente spaventata per il malessere che ha colpito Agnese, per questo motivo ha deciso di annullare l'operazione alle corde vocali e dedicare il suo tempo alla mamma. Dora intanto, presa dalla curiosità, ha sbirciato il biglietto dei desideri di Nino presente sull'albero e ha fatto una scoperta che l'ha turbata. Anche Armando ha notato che il seminarista si sta comportando in modo ambiguo e decide di chiedergli personalmente delle spiegazioni.

Nel frattempo Gemma e Stefania sono concordi sul fatto che Ezio e Veronica debbano regolarizzare il loro rapporto. La giovane Zanatta, inoltre, ha un momento di intimità con Marco, infatti gli racconta un suo episodio del suo passato e il ragazzo rimane toccato dalla storia. Armando e Salvatore, finalmente, hanno avuto modo di chiarirsi e Ferraris gli confiderà il legame con Agnese, svelando con onestà e trasparenza i profondi sentimenti che prova per la signora Amato.