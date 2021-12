Venerdì 31 dicembre, come oramai avviene da diversi anni, in prima serata su Rai 1 verrà trasmesso il programma 'L'Anno che verrà', condotto da Amadeus e che andrà in onda dalle acciaierie di Terni, in Umbria. Un luogo non casuale, simbolo del lavoro concepito come unico strumento per ripartire dalla crisi economica.

La messa in onda è prevista dalle ore 21, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Moltissimi ospiti saliranno sul palco, diversi di essi saranno protagonisti a febbraio del prossimo Festival di Sanremo.

Tra gli ospiti anche Gigi D'Alessio e Loredana Bertè

Fra gli ospiti della serata ci sarà il cantante napoletano Massimo Ranieri, che intanto si prepara al ritorno in gara al Festival di Sanremo, dove trionfò nel lontano 1988 con "Perdere l'amore".

Sempre rimanendo nell'ottica della prossima edizione della kermesse, saliranno sul palco di Terni anche Achille Lauro, Rkomi e Donatella Rettore, tutti concorrenti a Sanremo 2022.

Non mancheranno poi alla serata neanche i giudici di The Voice Senior, con Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e Orietta Berti che contribuiranno ad allietare la serata.

Il pubblico potrà ballare sulle note dei Los Locos e Corona

Ma gli ospiti della serata di San Silvestro di Rai 1 non sono finiti qui.

Amadeus, nel corso della diretta che si prolungherà ben oltre la mezzanotte, avrà il piacere di accogliere sul palco anche dei 'mostri sacri' della musica italiana come Fausto Leali, Umberto Tozzi e Raf.

Direttamente da Tale e Quale Show, poi, arriveranno sul palco di Terni anche Cristiano Malgioglio, Alba Parietti e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell'ultima edizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Amadeus accoglierà poi anche Nek, che negli scorsi giorni ha pubblicato un libro dal titolo "A mani nude".

Il pubblico da casa e quello presente nelle acciaierie potrà poi lasciarsi andare e scatenarsi con Corona, autrice di 'The Rhythm of the Night', hit celebre degli anni Novanta. Presenti anche i Los Locos, autori (fra le altre) di 'Mueve la Colita', ed Edoardo Vianello, che ha fatto ballare intere generazioni di italiani con canzoni come 'Abbrozantissima', 'I Watussi' e 'Guarda come dondolo'.

Infine, nel corso della serata, potranno godere di intrattenimento anche i più piccoli, grazie alla presenza dei protagonisti della serie di successo "Pinocchio e Friends", in onda su Rai Yoyo.