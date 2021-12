Marcello Messina, a distanza di qualche settimana dall'addio a Uomini e donne, ha trovato l'amore con Viviana, una oculista 40enne che vive a Torino, stessa città dell'ex cavaliere. Pare che sia lei la donna per cui ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. I due condividono molti momenti della giornata insieme e l'ex cavaliere non ha nascosto la sua felicità per essere riuscito a trovare la donna adatta a lui.

Marcello Messina ha detto addio a U&D

Il pubblico di Uomini e donne era rimasto stupito quando Marcello Messina aveva annunciato l'addio al programma, dopo aver dichiarato di aver conosciuto una ragazza al di fuori degli studi televisivi.

Erano sorti sospetti su di lui, soprattutto per la velocità con la quale aveva preso questa decisione in molti sembravano concordare con la tesi di Armando, che aveva sostenuto che Marcello avesse da tempo una donna fuori ad attenderlo. Sta di fatto che mai sono state portate prove a sostegno di questa tesi.

Dopo U&D, Marcello trova l'amore con Viviana, una oculista di 40 anni

A Marcello non sembrano importare tutti i sospetti nati su di lui. Intervistato da Uomini e donne Magazine, l'ex cavaliere ha parlato della donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso. Si chiama Viviana, ha 40 anni e ha i capelli scuri. I più curiosi possono trovarla anche su Instagram, visto che pochi giorni fa ha condiviso un video che la ritrae con il cane di Marcello.

La donna è originaria del Salento ma vive a Torino, stessa città in cui risiede è lavora l'ex cavaliere. Viviana è una oculista e sbirciando sul suo profilo social appare come ragazza, serena e spensierata.

Marcello sulla fidanzata Viviana: 'È una persona normale'

Proprio Marcello ha parlato della sua nuova fidanzata come una persona "molto presente".

Sembra che i due vivano gran parte della quotidianità insieme. Una sorta di colpo di fulmine per Marcello, che ha raccontato come la donna lo abbia colpito sin da subito per la sua eleganza e il suo modo di sorridere. Si sono conosciuti nell'agenzia immobiliare in cui lui lavora e da lì è partito tutto. Non si sono promessi amore eterno, ma Marcello ha confessato di aver trovato "una persona normale", che non giudica e non analizza i suoi presunti demoni (chiaro riferimento a Jessica, la dama con la quale ha avuto una frequentazione a Uomini e donne).

Marcello ha trovato l'amore con Viviana e di certo con gli mancheranno gli scontri con Armando. Chi prenderà di mira ora il cavaliere partenopeo? Non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo.